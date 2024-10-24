حقيقة خوض كريس هيمسوورث لشخصية في فيلم ديزني .. إليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - قد يدفعه سحر كريس هيمسوورث الذي لا يقاوم قريباً إلى أحد أكثر الأدوار المرغوبة في هوليوود، حيث يقال إن الممثل الأسترالي البالغ من العمر 41 عاماً يجري محادثات لتمثيل دور الشخصية المميزة في فيلم ديزني الجديد Prince Charming ، وفقًا للموعد النهائي.



الفيلم من إخراج بول كينغ، مخرج بادينغتون، وشارك في كتابة السيناريو سيمون فارنابي وجون كروكر.

لا تزال التفاصيل المحددة حول القصة طي الكتمان، وليس من الواضح ما إذا كان المشروع سيكون رسوماً متحركة أم "حركة حية".

ومع ذلك، أكد المطلعون أنه لن يتم ربطه بشكل مباشر بقصة أميرة ديزني السابقة وسيقدم نظرة جديدة على الأمير الشهير، وفقاً للمنفذ.