ميرنا وليد - بيروت - قد يدفعه سحر كريس هيمسوورث الذي لا يقاوم قريباً إلى أحد أكثر الأدوار المرغوبة في هوليوود، حيث يقال إن الممثل الأسترالي البالغ من العمر 41 عاماً يجري محادثات لتمثيل دور الشخصية المميزة في فيلم ديزني الجديد Prince Charming ، وفقًا للموعد النهائي.
الفيلم من إخراج بول كينغ، مخرج بادينغتون، وشارك في كتابة السيناريو سيمون فارنابي وجون كروكر.
لا تزال التفاصيل المحددة حول القصة طي الكتمان، وليس من الواضح ما إذا كان المشروع سيكون رسوماً متحركة أم "حركة حية".
ومع ذلك، أكد المطلعون أنه لن يتم ربطه بشكل مباشر بقصة أميرة ديزني السابقة وسيقدم نظرة جديدة على الأمير الشهير، وفقاً للمنفذ.
كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة خوض كريس هيمسوورث لشخصية في فيلم ديزني .. إليكم التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.