الاقتصاد

ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 75.40 دولارا للبرميل

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس.

وبحلول الساعة 0003 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا أو 0.59 % إلى 75.40 دولارا للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتا أو 0.64 % إلى 71.22 دولارا للبرميل.

ويتقدم برنت لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 3.2 %، بينما يقترب الخام الأمريكي من زيادة قدرها 2.9 %.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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