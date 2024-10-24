السعودية | 112 وظيفة شاغرة للجنسين في “الخارجية”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-الرياض

أعلنت وزارة الخارجية، توفر عدد 112 وظيفة شاغرة لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة من الجنسين، من خلال المنصة الوطنية للتوظيف (جدارات).

وأوضحت الوزارة أن هذه الوظائف الشاغرة تشمل 8 تخصصات مختلفة مطلوبة، تضم التخصصات الهندسية، والمالية، والقانونية، والفنية، والأمنية، والإدارية، والعلاقات العامة، والمستودعات.

وأضافت أنه يمكن للراغبين في شغل هذه الوظائف التقديم على المنصة، ابتداءاً من الساعة الـ 12 صباحاً يوم الأحد الموافق 24 ربيع الثاني 1446 هـ، حتى الـ 12 صباحاً يوم السبت الموافق 30 ربيع الثاني 1446 هـ.

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