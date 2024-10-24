شكرا لقرائتكم خبر عن 7.5 % ارتفاعا في الصادرات غير البترولية السعودية خلال أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

الصادرات السلعية

الصادرات غير البترولية

الصين الشريك الرئيس للسعودية

أهم المنافذ الجمركية للواردات

الدمام - شريف احمد - سجلت الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) في شهر أغسطس الماضي، ارتفاعاً بنسبة 7.5% مقارنة بالشهر المماثل من عام 2023، في حين ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) بنسبة 3.0%.ووفقا لتقرير التجارة الدولية الصادر عن هيئة الإحصاء، ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 18.9% في نفس الفترة.انخفضت الصادرات السلعية في شهر أغسطس 2024م بنسبة 9.8%، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 15.5%.وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 75.1% في شهر أغسطس 2023م إلى 70.3% في شهر أغسطس 2024م.أما على صعيد الواردات، فقد انخفضت في شهر أغسطس 2024م بنسبة 3.9% وعند النظر للميزان التجاري السلعي، فقد انخفض الفائض بنسبة 21.0% عن شهر أغسطس 2023م.وارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير إلى الواردات في شهر أغسطس 2024م حيث بلغت 42.5% مقابل 38.0% في شهر أغسطس 2023م.وجاء ذلك نتيجة للارتفاع في الصادرات غير البترولية، حيث بلغ 7.5% والانخفاض في الواردات والذي بلغ 3.9% خلال هذه الفترة.تعد "منتجات الصناعات الكيماوية" من أهم سلع الصادرات غير البترولية حيث شكلت 25.8 %، من إجمالي الصادرات غير البترولية، وقد ارتفعت عن شهر أغسطس 2023م بنسبة 9.3%، تليها "اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما" تمثل 23.9% من إجمالي الصادرات غير البترولية والتي ارتفعت بنسبة 1.0% عن شهر أغسطس 2023م.في المقابل كانت أهم السلع المستوردة "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" والتي تشكل 26.2% من إجمالي الواردات، وقد ارتفعت بنسبة 5.6% عن شهر أغسطس 2023م, ثم "معدات النقل وأجزاؤها" وهي تشكل 13.5% من إجمالي الواردات والتي انخفضت بنسبة 11.7% عن شهر أغسطس 2023م.تعد الصين الوجهة الرئيسة لصادرات السعودية والتي شكلت ما نسبته 16.0% من إجمالي الصادرات في شهر أغسطس 2024م، تليها كوريا الجنوبية (9.6% من إجمالي الصادرات) ثم الهند (9.5% من إجمالي الصادرات).وكانت كل من اليابان والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، ومملكة البحرين، ومصر، وبولندا، وماليزيا، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليهاـ وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى تلك الدول العشر ما نسبته 67.7% من إجمالي الصادرات.وتحتل الصين المرتبة الأولى لواردات السعودية والتي شكلت ما نسبته 22.2% من إجمالي الواردات في شهر أغسطس 2024م، تليها الولايات المتحدة الأمريكية (بنسبة %9.6 من إجمالي الواردات) ثم الهند (بنسبة 6.2% من إجمالي الواردات).وكانت كل من ألمانيا، والإمارات العربية المتحدة، وإيطاليا، واليابان، ومصر، والمملكة المتحدة، وكوريا الجنوبية، من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات المملكة من تلك الدول العشر ما نسبته 62.7% من إجمالي الواردات.يعد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى المملكة والتي تعادل 28.5% من إجمالي الواردات في شهر أغسطس 2024م، تليها المنافذ الرئيسة الأخرى وهي: ميناء جدة الإسلامي بنسبة 21.1%، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 13.2%، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام بنسبة 6.2%، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بنسبة 6.2%.و شكّلت هذه المنافذ الخمسة نسبة 75.2% من إجمالي الواردات السلعية للمملكة.