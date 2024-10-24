شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع 3 اتفاقيات لتنفيذ أطول أبراج بغرب القاهرة بالشراكة بين هيئة المجتمعات وأركان بالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - أمين غنيم: 205 يعكس حرص ودقة هيئة المجتمعات فى اختيار شركائها من المطورين الجادين وكنت أتمنى أن تكون مساحة المشروع 2000 فدان

- مروة حسين: بدر الدين واحدة من شركاء تنمية مدينة الشيخ زايد وسعداء بحجم الإنجاز السريع بالمشروع

- ممدوح بدر الدين: حرصنا عند التخطيط لـ205 على تقديم منتج مبتكر لا مثيل له فى مصر والمشروع يضم أكبر ساحة انتظار سيارات فى العالم

- محمد طارق: سعداء بالتعاون مجددا مع شركات بدر الدين التى نفذت مشروعات مثلت قصص نجاح كبرى

أعلنت شركة أركان بالم التابعة لمجموعة شركات بدر الدين، عن توقيع 3 عقود جديدة، لتنفيذ أطول أبراج بغرب القاهرة وتشمل "3 أبراج" بمشروع 205 بالشيخ زايد.

وشملت العقود المبرمة عقد تنفيذ للأبراج مع تحالف بدر الدين للتشييد وشركة اتحاد المقاولين العالمية CCC، وعقد للإشراف على التنفيذ مع شركة إيهاف، وعقد مع شركة هيل إنترناشيونال ﻹدارة المشروع.

وحضر مراسم التوقيع مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأعضاء مجلس إدارة شركات بدر الدين ومسئولى شركات CCC، إيهاف، هيل إنترناشيونال ودار الهندسة وجميع شركاء نجاح مشروع 205.

ويضم مشروع 205 أطول أبراج بمدينة الشيخ زايد وغرب القاهرة بارتفاع 135 مترا عن سطح البحر وبعدد أدوار 40 دورا للبرج الواحد.

ويعد مشروع 205 أحد مشروعات الشراكة الناجحة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة أركان بالم، ويقع مشروع "205" على مساحة 205 أفدنة بمدينة الشيخ زايد وهو مشروع سكنى فندقى تجارى إدارى ترفيهى طبى، يتميز بواجهة جنوبية طولها كيلومتر واحد على محور "26 يوليو" مباشرة، وواجهة شمالية بطول 1.2 كيلومتر على شارع البستان بمدينة الشيخ زايد الذى يضم أشهر العلامات، مثل "أركان" و"أمريكانا بلازا"، وتبلغ النسبة البنائية بالمشروع 30% فقط ويضم نهر بطول 2 كم وعرض 10 أمتار يفصل الجزء السكنى عن الخدمى بالمشروع. وتم تنظيم جولة بقلب مشروع 205 للاطلاع على أحدث مستجدات المشروع .

وقال المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، أن التطور السريع بمشروع 205 والمنتج المقدم عبره يعكس مدى حرص ودقة هيئة المجتمعات العمرانية فى اختيار شركائها من المطورين الجادين أصحاب الخبرات والكفاءات.

وأشار إلى أن المشروع يسهم فى تحقيق تنمية وقيمة مضافة للقطاع العقارى باﻹضافة إلى موارد مستدامة لهيئة المجتمعات، مشيداً بمخطط المشروع المبتكر ومراعاة شركة أركان بالم ﻷدق التفاصيل فى استغلال المساحات وتنوع اﻷنشطة بين السكنى والخدمى والسياحى والفندقى، كذلك مراعاة الاستدامة واستخدام مصادر الطاقة المتجددة متابعا: "كنت أتمنى أن تكون مساحة المشروع 2000 فدان وليس 200 فقط لتعظيم القيمة المضافة لمدينة الشيخ زايد والقطاع العقارى ككل".

وقالت المهندسة مروة حسين أمين، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أن شركات بدر الدين تعد واحدة من شركاء تنمية مدينة الشيخ زايد منذ نشأتها، وكانت من أوائل المطورين الذين عملوا بالمدينة وساهمت مشروعاتهم فى تحقيق قيمة مضافة بها.

وأعربت عن سعادتها بحجم اﻹنجاز والتنفيذات المحققة حتى اﻵن بمشروع 205، مشيرة إلى حرص جهاز مدينة الشيخ زايد على تقديم الدعم لجميع المستثمرين الجادين وتسهيل الإجراءات. وأضافت أن المرافق الرئيسية وصلت بالكامل إلى مشروع 205، مؤكدة على تميز موقع المشروع والخدمات المتاحة به.

فيما أكد المهندس ممدوح بدر الدين، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركات بدر الدين، أن مشروع 205 عبارة عن مدينة متكاملة تضم جميع العناصر التى تضمن حياة مستدامة بأعلى معايير الجودة والسعادة للعملاء.

وأضاف أن المشروع يشتمل على مليون و100 ألف متر مبانى فوق اﻷرض، ومسطح ضخم تحت اﻷرض والمشروع ينفذ به أكبر ساحة انتظار سيارات فى العالم تسع نحو 26 ألف سيارة.

وشدد على أن الشركة حرصت عند التخطيط للمشروع تنفيذ منتج مبتكر لا يوجد له مثيل فى مصر، وتم الحرص على توفير خدمات متكاملة بخلاف الشق السكنى من بنوك وعيادات ومقار لشركات ومؤسسات ومناطق ترفيهية، ويضم 205 3 فنادق تم توقيع عقود إدارتها مع مجموعة IHG العالمية.

وأعرب المهندس محمد طارق، المدير التنفيذى لمنطقة أفريقيا بشركة اتحاد المقاولين العالمية CCC، عن سعادته بالتعاون مجدداً مع شركات بدر الدين والتى تمتلك خبرات كبرى ونفذت مشروعات رائدة مثلت قصص نجاح كبرى، مشيداً باحترافية شركات بدر الدين ومراعاتها ﻷدق التفاصيل لتنفيذ مشروعات بأعلى مستوى من الجودة.

وأضاف أن تحالف بدر الدين للتشييد وCCC قام فى وقت سابق بتنفيذ المرحلة اﻷولى من الشق السكنى بمشروع 205.



خلال الجولة بقلب مشروع 205 (1)



خلال الجولة بقلب مشروع 205 (3)



خلال الجولة بقلب مشروع 205 (2)