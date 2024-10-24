محمد بن راشد يتوّج السعودية كادي الخثعمي والسوري حاتم التركاوي والفلسطينية سلسبيل صوالحة أبطالاً لتحدي القراءة العربي 2024

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أكتوبر 2024 11:50 صباحاً - أبناؤنا الطلبة من أصحاب الهمم أثبتوا مجدداً لأنفسهم وللجميع أنهم يمتلكون ما يكفي من عافية الإرادة وقوة العزيمة لقهر المستحيل.

يهدف تحدي القراءة العربي الذي تنظّمه مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، إلى تعزيز أهمية القراءة لدى الطلبة المشاركين على مستوى الوطن العربي والعالم، وتطوير آليات الاستيعاب والتعبير عن الذات بلغة عربية سليمة، وتحبيب الشباب العربي بلغة الضاد، وتشجيعهم على استخدامها في تعاملاتهم اليومية، وصولاً إلى إثراء المحتوى المعرفي المتوفر باللغة العربية، وتعزيز مكانتها لغة للفكر والعلم والبحث والإبداع.

كما يهدف التحدي إلى تعزيز أهمية القراءة المعرفية في بناء مهارات التعلم الذاتي، وبناء المنظومة القيمية للنشء من خلال اطلاعهم على قيم وعادات ومعتقدات الثقافات الأخرى، وهو ما يرسخ مبادئ التسامح والتعايش وقبول الآخر.

كادي بنت مسفر الخثعمي من المملكة العربية السعودية



في حفل جمع الآلاف من طلاب المدارس، وكبار الشخصيات، من المؤسسات الحكومية، والمسؤولين والإعلاميين، توج صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الفائزين بالمركز الأول وهم الطلبة حاتم محمد جاسم التركاوي من سوريا، وكادي بنت مسفر الخثعمي من المملكة العربية السعودية، وسلسبيل حسن صوالحة من فلسطين، وذلك في الحفل الختامي للدورة الثامنة من التحدي، التي سجلت مشاركة غير مسبوقة بأكثر من 28 مليون طالب وطالبة، مثّلوا أكثر من 229 ألف مدرسة في 50 دولة، وتحت إشراف أكثر من 154 ألف مشرف ومشرفة قراءة، خلال تصفيات الدورة الثامنة من التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم، والتي تنظّمها مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية".

أبارك لأُسر الطلبة هذه الفرحة.. وأشكر المؤسسات التعليمية في الدول المشاركة على دورها المُقدّر في نجاح تحدي القراءة

سلسبيل حسن صوالحة من فلسطين



حصل كل من الأبطال الثلاثة على جائزة بقيمة نصف مليون درهم، بعد تفوقهم في المرحلة النهائية، التي ضمّت أوائل الدول العربية، ونال الطالب عمر عبد اللطيف من مصر (الأزهر الشريف) المركز الثاني وجائزة بقيمة 100 ألف درهم، فيما حل الطالب سليمان الشميمري من الكويت في المركز الثالث، وحصل على جائزة بقيمة 70 ألف درهم.

كما كرّم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مدرسة الإبداع - الحلقة الأولى من الإمارات، بعد حصولها على لقب "المدرسة المتميزة".

وجرى في الحفل، الذي أُقيم في أوبرا دبي وحضره أكثر من 1500 شخصية، تكريم "المشرف المتميز"، وتتويج بطل الجاليات، وبطل الدورة الثامنة من تحدي القراءة العربي في فئة أصحاب الهمم، إضافة إلى أوائل الطلبة المشاركين في التصفيات على مستوى الدول.

حاتم محمد جاسم التركاوي من سوريا



الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: أهنئ كل فائز اتخذ القراءة أسلوب حياة



قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "توّجنا اليوم أبطال تحدي القراءة العربي في دورته الثامنة.. مشاركة أكثر من 28 مليون طالب وطالبة من مدارس 50 دولة، إنجاز جديد لأكبر مشروع للقراءة في العالم.. سعيد بشغف هذا الجيل العربي بالمعرفة والقراءة.. فخور بهذه الكوكبة الجديدة من صُنّاع المستقبل".

ووجه تحية خاصة للطلاب والطالبات المشاركين في فئة أصحاب الهمم، وقال سموّه "أبناؤنا الطلبة من أصحاب الهمم أثبتوا مجدداً لأنفسهم وللجميع، أنهم يمتلكون ما يكفي من عافية الإرادة وقوة العزيمة لقهر المستحيل.. إنجازات نعتز بها وإقدام يحفّز الجيل الجديد على كتابة غدِ العرب بحروف من نور".

وهنّأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الفائزين في الدورة الثامنة من تحدي القراءة العربي، وجميع المشاركين في منافساتها، وقال سموّه: "أهنئ كل فائز ومجتهد اتخذ الكتاب صديقاً والقراءة أسلوب حياة.. أبارك لأُسر الطلبة هذه الفرحة وأشكر المؤسسات التعليمية في الدول المشاركة، على دورها المُقدَّر في نجاح تحدي القراءة.. التفاني لإعلاء شأن الثقافة نُبل.. وتمهيد الطريق أمام الأجيال الجديدة لنيل حقها في المعرفة رسالة سامية".

حضور الحفل

حضور الحفل



حضر حفل تتويج الفائزين سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، وسموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

فئة المدرسة المتميزة

استحقت مدرسة الإبداع - الحلقة الأولى من الإمارات، لقب "المدرسة المتميزة" وجائزة بقيمة مليون درهم، تقديراً لدورها الكبير في تحفيز الطلبة على القراءة، وتشجيعهم على المشاركة بكثافة في منافسات تحدي القراءة العربي، وإطلاقها مبادرات نوعية لتسهيل حصول الطلبة على الكتب والأدوات المعرفية، والتعريف بمبادرة تحدي القراءة العربي على أوسع نطاق.

وجاءت ثانوية أبو طلحة الأنصاري من السعودية في المركز الثاني، وحصلت على جائزة بقيمة 500 ألف درهم، وحصدت مدرسة بنات عورتا الثانوية من فلسطين المركز الثالث، وجائزة بقيمة 300 ألف درهم.

الاحتفاء بأبطال الجاليات

الطالب محمد الرفاعي من السويد مع الشيخ حمدان



توّج سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الطالب محمد الرفاعي من السويد، بلقب بطل الجاليات ضمن منافسات الدورة الثامنة من تحدي القراءة العربي، وحصل الفائز البطل على جائزة بقيمة 100 ألف درهم، فيما نال الطالب أحمد عبد الرقيب الأحمد من ماليزيا المركز الثاني وجائزة قدرها 70 ألف درهم، وذهب المركز الثالث وجائزة 30 ألف درهم إلى الطالبة جانا السيد حمدي من اليونان.

جميع الأطفال المشاركين في تحدي القراءة، يرجعون الفضل في هذه المشاركة إلى أمهاتهم، والفضل من متابعتهن للمشاركين والمشاركات في تحدي القراءة، إضافة للمشرفين الذين لم يوفروا جهداً إلا واستثمروا به في هذا الطالب الصغير، وفي لقاءات مع بعض المشاركين من الجاليات العربية أجرتها "الخليج 365"، مع المغتربين الصغار، الذين شاركوا في هذه المسابقة العالمية.

جودي السعيد من اليونان: المعرفة ستبقى خيار المجتمعات

جودي السعيد من اليونان: المعرفة ستبقى خيار المجتمعات



عبرت جودي السعيد من اليونان عن سعادتها، وهي تريد أن تضع بصمة، تسعد بها والديها، وتابعت: "لقد قرأت 200 كتاب، وأنا أشجع جميع الأطفال على القراءة، وكما يقول الشيخ محمد بن راشد، المعرفة ستبقى خيار المجتمعات ورهانها من أجل التطور المنشود وتلبية تطلعات الإنسان الجوهرية في العيش الكريم والإحساس بالطمأنينة والثقة بالمستقبل، وانتظروني فأنا توّجنا اليوم أبطال تحدي القراءة العربي في دورته الثامنة، أو الدورة التي تليها".

رغد عبد البصير، من اليونان: نحن صُنّاع المستقبل

رغد عبد البصير، من اليونان: نحن صُنّاع المستقبل



"علّي أرد جميلاً ولو بسيطاً لأبويّ اللذين تعبا على متابعتي وتدريبي على حب القراءة، منذ كنت طفلة صغيرة"، هذا ما بدأت به رغد عبدالبصير كلامها، وتابعت: "أذكر في تلك الأيام كيف بدأت أمي بقراءة القصص لي مرتين في اليوم، فزرعت في نفسي ذلك الشغف، الذي استمريت به لدخول التحدي، والجميل الأكبر الذي أسعى لرده هو لقائد هذا الوطن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي طالما عبر عن سعادته بشغف هذا الجيل العربي بالمعرفة والقراءة..والفخور بهذه الكوكبة الجديدة، وقد وصفنا جميعاً بصُنّاع المستقبل".

رغد الرشيدي من إيطاليا: لا تثق أبداً في أي شخص لم يحضر كتاباً معه

رغد الرشيدي من إيطاليا: لا تثق أبداً في أي شخص لم يحضر كتاباً معه



رغد الرشيدي من الوفد الإيطالي، سعودية الجنسية، تابعت: "القراءة عملية معرفية تستند على تفكيك رموز تسمى حروفاً لتكوين معنى، والوصول إلى مرحلة الفهم والإدراك. وهي جزء من اللغة التي هي وسيلة للتواصل أو الفهم. و القراءة تزوّد العقل بمواد المعرفة فقط، والتّفكير هو الذي يجعل ما نقرأه ذا معنى لنا. وأعز صديق لي هو الشخص الذي يمنحني كتاباً لم أقرأه. لا تثق أبداً في أي شخص لم يحضر كتاباً معه. إذا كنت تريد لأطفالك أن يكونوا أذكياء فاقرأ لهم الحكايات، وإذا كنت تريد لهم أن يكونوا أكثر ذكاء اقرأ لهم المزيد من الحكايات".

مريم بكرة، من أستراليا: القراءة تشعرنا بالحريّة

مريم بكرة، من أستراليا: القراءة تشعرنا بالحريّة



مريم بكرة، نالت المرتبة الثانية على مستوى أستراليا، تحدثت عن الدراسات الحديثة التي أثبتت أن القراءة عملية معرفية وفكرية، تحفز عقل القارئ وتدفعه نحو البقاء في حالة النشاط باستمرار، وتابعت: "من فوائدها العظيمة أنها تحد من حدوث الأمراض النفسية المختلفة، وتحافظ على سلامة الدماغ وتزيد من قدرته على التركيز والتحليل والاستنتاج السليم.

فالكتاب أثمن الهدايا لو قرأنا ما به مّرات عديدة، وحينما نتقن الكتابة والقراءة سنشعر بالحريّة وسنثق بأنفسنا أكثر.

فالقراءة هي التي تجعلنا نألف الحياة، ولن نشعر بالوحدة مُجدّدًا، لأنها من أجمل أسباب إنارة العقول، ففي كل كلمة بحر من المعاني والإلهام".

الشيخ حمدان يكرم فئة أصحاب الهمم

الشيخ حمدان يكرم فئة أصحاب الهمم



وفي فئة أصحاب الهمم، توّج سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الطالب محمد أحمد حسن عبد الحليم من مصر (الأزهر الشريف)، بلقب بطل تحدي القراءة العربي في دورته الثامنة في هذه الفئة، ونال جائزة بقيمة 200 ألف درهم، وجاء الطالب لؤي الشريف من تونس في المركز الثاني وبجائزة قيمتها 100 ألف درهم، ونال المركز الثالث الطالبة جوان عاصم أسعد من فلسطين وجائزة قيمتها 50 ألف درهم.

تكريم المشرف المتميز

وكرّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، ربيع أحمد من سوريا بعد فوزه بلقب "المشرف المتميز"، وحصل الفائز على جائزة وقدرها 300 ألف درهم، وجاءت إيمان مرسي السيد مرسي من مصر (وزارة التربية والتعليم) في المركز الثاني وجائزة بقيمة 100 ألف درهم، فيما كان المركز الثالث وجائزة 50 ألف درهم من نصيب أفراح المطوطح من الكويت.

ونالت اللقب الطالبة عفاف الشريف من فلسطين، وذهب لقب "المدرسة المتميزة" إلى مدارس الإيمان من البحرين، ونالت حورية الظل من المغرب لقب "المشرف المتميز".