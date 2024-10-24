السعودية | “الإسكان التنموي”: تمليك أكثر من 12 ألف وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة منذ بداية العام 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت وكالة الإسكان التنموي التابعة لوزارة البلديات والإسكان، عن تمليك أكثر من 12 ألف وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة منذ بداية العام الجاري 2024، وحتى نهاية الربع الثالث من هذا العام.

وأوضحت الوكالة أنها قدمت الدعم لمتعثري أجرة المسكن ممن واجهوا ظروفًا استثنائية تعيق الالتزام بسداد الإيجار، وصدر بحقهم حكم تنفيذي، حيث بلغ إجمالي الدعم المقدم أكثر من 110 ملايين ريال لـ 39 ألف حالة تعثر؛ بهدف تحقيق الحماية الاجتماعية والاقتصادية للأسر، ووفق حوكمة الاستحقاق والفئات الخاضعة للدعم.

ولفتت الوكالة إلى مشاركة 182 ألف متطوع من مختلف مدن المملكة منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث، أسهموا في تنمية واستدامة المدن، من خلال المشاركة في الأنشطة التطوعية في القطاعين البلدي والإسكاني، حيث أسهموا في تحسين المشهد الحضري، وتجميل الحدائق والمحافظة على المرافق العامة، إضافة إلى رصد عناصر التشوه البصري، والرقابة على الوحدات السكنية، وشارك المتطوعون في تسليم الوحدات السكنية وتشغيلها، إضافةً للإسهام في حملات حفظ النعمة، وغيرها من الأنشطة المجتمعية العامة.

وعلى مستوى القطاع غير الربحي، أوضحت الوكالة أنه تم تأسيس وتمكين 49 منظمة غير ربحية؛ بهدف تحقيق تنمية القطاع، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي، وتحفيز قدرات المنظمات وكفاءتها.

يذكر أن وكالة “الإسكان التنموي” التابعة لوزارة البلديات والإسكان، تهدف من خلال مبادراتها وبرامجها إلى توفير وحدات سكنية للأسر الأشد احتياجًا وتمكين جمعيات ومؤسسات القطاع الثالث.

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