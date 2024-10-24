السعودية | المجلس الصحي السعودي يختتم مشاركته في ملتقى الصحة العالمي باستعراض أبرز المبادرات والمشاريع الصحية وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

اختتم المجلس الصحي السعودي، مشاركته في أعمال ملتقى الصحة العالمي 2024 في نسخته السابعة تحت شعار “استثمر في الصحة”، تم خلاله استعراض العديد من البرامج الوطنية والمشاريع التي تسهم في رفع مستوى جودة وكفاءة النظام الصحي في المملكة، من خلال إصدار القرارات، ووضع السياسات والتشريعات، وتقديم المشاريع والمبادرات التحولية التي قادها المجلس وأنجزها.

وقدم المجلس للزائرين؛ منطقة “رائد التفاعلية” التي تشتمل على أهم مؤشرات النظام الصحي والصحة العامة والصحة الرقمية، والعديد من البرامج الوطنية والمشاريع التي تسهم في الارتقاء بالخدمات الصحية وتسهيل الحصول عليها من خلال رقمنة القطاع الصحي ومنها، النظام الوطني لقياس النضوج وجاهزية الصحة الرقمية في المنشآت الصحية بمختلف المرافق الصحية في المملكة، وكذلك الترميز الطبي والمعايير لتوحيد المصطلحات والرموز والمعايير للتشخيص والعمليات والإجراءات في القطاع الصحي، وإصدار الإجازات المرضية إلكترونيًا، ونظام القاموس الدوائي لتوحيد وترميز الأدوية فــي المملكة.

كما استعرض المجلس خلال الملتقى، عددًا من المبادرات الوطنية النوعية المتعلقة بأمراض القلب والسكري ومنها، الأداة الإلكترونية الوطنية لحساب عوامل الخطورة المسببة لأمراض القلب للإسهام في دعم إحدى ركائز رؤية المملكة 2023 المتمثلة في مجتمع حيوي، وتعزيز جهود الوقاية من أمراض القلب وتصلب الشرايين بالمملكة، إضافة إلى تقديم موجز سياسة أمراض صمامات القلب؛ بهدف تعزيز جهود الوقاية من أمراض القلب، ورفع مستوى الوعي حول هذه الأمراض، وتحسين طرق الاكتشاف المبكر لها للوقاية منها وتعزيز جودة تشخيصها وعلاجها بالمملكة، وغير ذلك من المبادرات والمشاريع الوطنية الهامة.

وقدم المجلس، النظام الإحصائي لمراكز السكري (سندك) لجمع البيانات والمعلومات عن توزيع مراكز السكري والموارد الصحية الأساسية، وبرنامج الكشف المبكر لداء السكري لتعزيز الخدمات الوقائية ضد داء السكري ومضاعفاته، إضافة إلى بوابة البحوث والدراسات الصحية «نهر ساب» التي تسهل الحصول على البيانات للأغراض البحثية في القطاع الصحي.

وشملت مشاركة المجلس في الملتقى، تقديم عدد من المشروعات الصحية التي تسهم في دعم الجهود المبذولة في مجال مكافحة السرطان ومنها، المنصة التفاعلية للسجل السعودي للأورام التي تتعلق بنشر تقارير السجل السعودي للأورام، إضافة إلى منصة السجل السعودي للسرطان SaudiCAN ، التي تعد منصة سحابية لتسجيل وحصر حالات السرطان المشخصة في المملكة.

وشهدت مشاركة المجلس الصحي السعودي، خلال أعمال ملتقى الصحة العالمي، توقيع 16 مذكرة تفاهم مع العديد من الجهات بما يعزز الجهود المبذولة في تطوير الرعاية الصحية، وتحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي.

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