شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الداخلية يزور جناح الوزارة في معرض ملتقى الصحة العالمي والان نبدء بالتفاصيل

جناح وزارة الداخلية

الدمام - شريف احمد - زار صاحب السمو الأمير بندر بن المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، جناح وزارة الداخلية في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى الصحة العالمي 2024 تحت شعار "استثمر في الصحة"، المقام بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض خلال الفترة (21-23 أكتوبر 2024).واطلع سموه على أبرز تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، والخدمات والمشاريع المستقبلية للمدن الطبية بالرياض وجدة، وعربة العيادة المتنقلة للمديرية العامة لحرس الحدود، وآليات فريق البحث والإنقاذ السعودي بالدفاع المدني، والمركبة الأمنية الكهربائية (لوسيد) لتعزيز السلامة المرورية وسلامة الأرواح وحماية الممتلكات، وجهود القوات الخاصة للأمن البيئي في المحافظة على البيئة واستدامتها.يذكر أن جناح وزارة الداخلية يقدم لزوّار وضيوف الملتقى خدمات تجديد وطباعة رخص القيادة وسير المركبات وإصدار وتجديد وتفعيل جواز السفر، وتجديد وطباعة بطاقة الهوية الوطنية وإصدار بدل تالف للمواطنين، وطباعة هوية مقيم للمقيمين، يوميًا من الساعة الـ (10) صباحًا حتى الـ (7) مساءً.