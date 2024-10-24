الخليج اليوم .. صادرات السعودية غير النفطية ترتفع 7.5% في أغسطس

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، تسجيل الصادرات غير البترولية والتي تشمل إعادة التصدير ارتفاعاً بنسبة 7.5% في شهر أغسطس الماضي إلى نحو 27.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 25.6 مليار ريال في شهر أغسطس 2023م.

وارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) بنسبة 3%، فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 18.9% في نفس الفترة.

وانخفضت الصادرات السلعية في شهر أغسطس 2024م بنسبة 9.8% إلى 92.8 مليار ريال، مقارنة بنحو 102.9 مليار ريال عن شهر أغسطس 2023م؛ وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 15.5% إلى نحو 65.25 مليار ريال.

وتراجعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 75.1% في شهر أغسطس 2023م إلى 70.3% في شهر أغسطس 2024م.

على صعيد الواردات، فقد انخفضت في شهر أغسطس 2024م بنسبة 3.9%.

التجارة الدولية في أغسطس الماضي

وبالنظر للميزان التجاري السلعي، فقد انخفض الفائض بنسبة 21% في أغسطس الماضي، إلى نحو 28 مليار ريال، مقارنة بنحو 35.4 مليار ريال عن شهر أغسطس 2023م.

كانت مبادرة البيانات المشتركة (جودي)، قد ذكرت أن صادرات السعودية من النفط الخام انخفضت في أغسطس/آب لأدنى مستوى لها في عام لتصل إلى 5.671 مليون برميل يوميا.

وتراجعت صادرات المملكة، أكبر مصدر للخام في العالم، في أغسطس/آب بنحو 1.2% مقارنة مع صادرات يوليو/تموز التي بلغت 5.741 مليون برميل يوميا.