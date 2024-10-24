«الباحة» تنشر تعميم المساهمين الخاص بتخفيض رأس مال الشركة

ارتفاع أرباح «رسن» إلى 36.64 مليون ريال في الربع الثالث من 2024

ارتفاع أرباح «ثوب الأصيل» إلى 5.59 مليون ريال في الربع الثالث

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية