شكرا لقرائتكم خبر عن «الباحة» تنشر تعميم المساهمين الخاص بتخفيض رأس مال الشركة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نشرت شركة الباحة للاستثمار والتنمية تعميما للمساهمين، خاص بتخفيض رأس مال الشركة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فقد حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية في 2 أكتوبر الحالي، على طلب الشركة بتخفيض رأس مالها من 297 مليون ريال إلى 218.295 مليون ريال، وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من 2.970 مليار سهم إلى 2.182.950.000 سهم.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 15 أكتوبر الحالي دعوة مجلس إدارة الشركة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 6:30 مساءً يوم الثلاثاء بتاريخ 24/05/1446هـ الموافق 26/11/2024م عبر وسائل التقنية الحديثة.
وأتاحت الشركة التعميم للمساهمين من هنا.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فقد حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية في 2 أكتوبر الحالي، على طلب الشركة بتخفيض رأس مالها من 297 مليون ريال إلى 218.295 مليون ريال، وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من 2.970 مليار سهم إلى 2.182.950.000 سهم.
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وأتاحت الشركة التعميم للمساهمين من هنا.