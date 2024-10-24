الاقتصاد

ارتفاع أرباح «ثوب الأصيل» إلى 5.59 مليون ريال في الربع الثالث

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «ثوب الأصيل» إلى 5.59 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة ثوب الأصيل في الربع الثالث من 2024 بنسبة 8.3%، إلى 5.59 مليون ريال، مقابل 5.16 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح للربع الحالي 2024 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى: نمو المبيعات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح للربع الحالي 2024 مقارنة بالربع السابق إلى: انخفاض المبيعات الناتج عن موسمية النشاط.
وبحسب البيان، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 10.49% إلى: انخفاض مصروف مخصـــص خســـائر الائتمان ‬خلال الفترة الحالية وذلك لتحسن معدلات التحصيل‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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