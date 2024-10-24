شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «ثوب الأصيل» إلى 5.59 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح للربع الحالي 2024 مقارنة بالربع السابق إلى: انخفاض المبيعات الناتج عن موسمية النشاط.

وبحسب البيان، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 10.49% إلى: انخفاض مصروف مخصـــص خســـائر الائتمان ‬خلال الفترة الحالية وذلك لتحسن معدلات التحصيل‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة ثوب الأصيل في الربع الثالث من 2024 بنسبة 8.3%، إلى 5.59 مليون ريال، مقابل 5.16 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح للربع الحالي 2024 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى: نمو المبيعات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح للربع الحالي 2024 مقارنة بالربع السابق إلى: انخفاض المبيعات الناتج عن موسمية النشاط.وبحسب البيان، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 10.49% إلى: انخفاض مصروف مخصـــص خســـائر الائتمان ‬خلال الفترة الحالية وذلك لتحسن معدلات التحصيل‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬.