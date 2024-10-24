الأمم المتحدة تحذر من تفاقم المعاناة الإنسانية في غزة واستمرار التصعيد العسكري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة من تصاعد المعاناة الإنسانية في محافظة شمال غزة، حيث يعيش الفلسطينيون أوضاعًا مأساوية في ظل الحصار الإسرائيلي المستمر.

وأشار المكتب إلى وجود مستويات مروعة من الموت والإصابات والدمار، مع استمرار الهجمات العسكرية التي تسببت في تدمير المنازل وتشريد الآلاف.

وأوضح أن المدنيين في شمال غزة يعانون من محاصرة تحت الأنقاض، حيث يفتقر الجرحى والمرضى إلى الرعاية الطبية المنقذة للحياة، كما لا تتمكن الأسر من الحصول على الغذاء أو المياه، وهم بلا مأوى، ما يجعلهم يعيشون في ظروف قاسية تزداد سوءًا يومًا بعد يوم.

وأكدت الأمم المتحدة أن القانون الإنساني الدولي ينص على حق المدنيين في الحصول على الضروريات الأساسية للبقاء، بما في ذلك الطعام و المأوى والرعاية الصحية.

إلى ذلك ذكر نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق أن محطتين رئيسيتين للمياه في شمال غزة توقفتا عن العمل بسبب نقص الوقود، مما أدى إلى تأثير مباشر على أحياء كاملة، مثل الدرج والتفاح والزرقاء والشيخ رضوان.

وأكد فرحان أن إسرائيل رفضت مؤخرًا طلبًا لتوصيل 23 ألف لتر من الوقود إلى شمال غزة، مما يفاقم من أزمة المياه والصرف في المنطقة.

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