السعودية | حالة الطقس المتوقعة اليوم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة، الشرقية ، القصيم، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الرياض ، نجران ، والأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة ، في حين تبقي درجات الحرارة الصغرى في الانخفاض على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف ، الحدود الشمالية ، حائل ، القصيم ، ولا يستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط يصل إلى أعلى من مترين باتجاه خليج العقبة ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط يصل إلى مائج باتجاه خليج العقبة وخفيف الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة قد تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة

، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تشكل السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج قد يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة.

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