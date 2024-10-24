مجددا.. غارة إسرائيلية على مبنى في كفرسوسة بدمشق

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

مع تصاعد عمليات الاغتيال التي نفذتها إسرائيل خلال الفترة الماضية ضد قيادات في حزب الله سواء في لبنان أو سوريا، شهدت منطقة كفرسوسة في العاصمة دمشق فضلا عن ريف حمص فجرا غارات إسرائيلية خلّفت “خسائر بشرية”.

فقد أفاد مصدر عسكري سوري بمقتل عسكري وإصابة 7 آخرين بجروح جراء قصف إسرائيلي استهدف نقطتين في حي كفر سوسة، وإحدى النقاط العسكرية في ريف حمص اليوم الخميس وفقا لـ”العربية”.

كما أوضح المصدر أن الهجوم نفذ حوالي الساعة 0340 بالتوقيت المحلي، مشيرا إلى أن “العدو الإسرائيلي شن عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل ومن اتجاه شمال لبنان”. وأضاف أن الهجوم أسفر كذلك عن أضرار مادية.

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يعتمد في معلوماته على شبكة واسعة من المصادر داخل سوريا إنّ “القصف الإسرائيلي خلّف خسائر بشرية”، دون أن يعطي أيّ حصيلة محدّدة.

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