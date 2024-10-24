مرونة سلاسل الإمداد العالمية على طاولة نقاش منتدى السياسات الصناعية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شهد اجتماع الطاولة المستديرة الثالث ضمن فعاليات منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف المنعقد في الرياض، الذي تنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو”, مناقشة تعزيز مرونة سلاسل الإمداد في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مع التركيز على أهمية الاقتصاد الدائري في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.

وشارك في الاجتماع نائب المدير في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادي ينس لوندسغارد، ومديرة قسم التحليل الاقتصادي في وزارة الاقتصاد البولندية كونتانتشا بيوتكفوسكا، والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (NIDLP) المهندس سليمان المزروع، والمدير التنفيذي لمركز دراسات اقتصاد آسيا والمحيط الهادئ (SEACEN) في ماليزيا سينيونغ بارك.

وقدّم المشاركون رؤى حول تعزيز مرونة سلاسل الإمداد في أوروبا، مشيرين إلى الجهود المبذولة ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية لتعزيز البنية التحتية والخدمات اللوجستية في المملكة.

وأبرز الاجتماع الحاجة الماسة لتطوير سلاسل إمداد قادرة على التكيف مع الأزمات، مثل جائحة كورونا والنزاعات المسلحة، مع تسليط الضوء على العلاقة بين مرونة سلاسل الإمداد وممارسات الاستدامة، وتأثير اللوائح التجارية على توزيع التكاليف والفوائد.

وجرى خلال الاجتماع استعراض تجارب دولية رائدة في مجال تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، بما في ذلك تجارب المملكة، ممثلة في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (NIDLP)، إضافة إلى رؤى من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادي، ووزارة الاقتصاد البولندية، ومركز دراسات اقتصاد آسيا والمحيط الهادئ في ماليزيا.

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