شكرا لقرائتكم خبر عن بيان أممي يحذر من تصاعد القتال بـ"الفاشر" في السودان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من تصاعد القتال بين الأطراف السودانية للسيطرة على مدينة الفاشر، مشيرًا إلى تزايد الخسائر والانتهاكات ضد المدنيين المحاصرين.
ودعا في بيان رسمي اليوم، إلى وقف فوري للقتال، محذرًا من خطر استهداف مجموعات عرقية في حال سقوط الفاشر. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
ودعا في بيان رسمي اليوم، إلى وقف فوري للقتال، محذرًا من خطر استهداف مجموعات عرقية في حال سقوط الفاشر. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
تناول الاجتماع المستجدات في #السودان، وأهمية تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب السوداني الشقيق#اليوم | #المملكة_في_الأمم_المتحدة 🇺🇳🇸🇦 | @KSAMOFA | @FaisalbinFarhan— صحيفة اليوم (@alyaum) September 26, 2024
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