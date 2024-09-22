شكرا لقرائتكم خبر عن أمين التعاون الخليجي يلتقي وزير الخارجية الإيراني ويبحثان سبل التعاون والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، أمس، على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عددٍ من الموضوعات أهمها، استعراض العلاقات بين مجلس التعاون والجمهورية الإسلامية الإيرانية وسبل تعزيزها، بما يخدم الجانبين والأمن والاستقرار في المنطقة. This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— مجلس التعاون (@GCCSG)
واستعرض الجانبان آخر المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر حيالها، بما في ذلك تأكيد الجانبين أهمية الاستقرار والأمن في المنطقة.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عددٍ من الموضوعات أهمها، استعراض العلاقات بين مجلس التعاون والجمهورية الإسلامية الإيرانية وسبل تعزيزها، بما يخدم الجانبين والأمن والاستقرار في المنطقة. This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— مجلس التعاون (@GCCSG)
معالي الأمين العام لمجلس التعاون @jasemalbudaiwi يلتقي بمعالي السيد عباس عراقجي، وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية @IRIMFA_AR، ويناقشان آخر المستجدات الإقليمية والدولية.— مجلس التعاون (@GCCSG) September 22, 2024
https://t.co/zdhEZT8YD0#مجلس_التعاون pic.twitter.com/x50PEWaW4h
واستعرض الجانبان آخر المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر حيالها، بما في ذلك تأكيد الجانبين أهمية الاستقرار والأمن في المنطقة.