أمين التعاون الخليجي يلتقي وزير الخارجية الإيراني ويبحثان سبل التعاون

معالي الأمين العام لمجلس التعاون @jasemalbudaiwi يلتقي بمعالي السيد عباس عراقجي، وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية @IRIMFA_AR، ويناقشان آخر المستجدات الإقليمية والدولية.



الدمام - شريف احمد - التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، أمس، على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.وجرى خلال اللقاء مناقشة عددٍ من الموضوعات أهمها، استعراض العلاقات بين مجلس التعاون والجمهورية الإسلامية الإيرانية وسبل تعزيزها، بما يخدم الجانبين والأمن والاستقرار في المنطقة. واستعرض الجانبان آخر المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر حيالها، بما في ذلك تأكيد الجانبين أهمية الاستقرار والأمن في المنطقة.