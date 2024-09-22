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أمين التعاون الخليجي يلتقي وزير الخارجية الإيراني ويبحثان سبل التعاون

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واس - نيويورك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، أمس، على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عددٍ من الموضوعات أهمها، استعراض العلاقات بين مجلس التعاون والجمهورية الإسلامية الإيرانية وسبل تعزيزها، بما يخدم الجانبين والأمن والاستقرار في المنطقة. This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— مجلس التعاون (@GCCSG)
واستعرض الجانبان آخر المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر حيالها، بما في ذلك تأكيد الجانبين أهمية الاستقرار والأمن في المنطقة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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