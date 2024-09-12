شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمة العربية للسياحة تبحث التعاون المشترك مع اليابان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، بمقر المنظمة بجدة، القنصل العام لليابان بجدة دائيسوكي ياماموتو.

وأوضح آل فهيد أن هذه الزيارة تهدف لتنمية التعاون الدولي مع الدول الرائدة في مجال صناعة السياحة الذين حققوا قفزات مميزة بهذا القطاع مؤخرًا، ولبحث التعاون المشترك مع الجانب الياباني في عدة مجالات.

من جهته رحب القنصل العام الياباني بالتعاون المشترك مع المنظمة، متطلعا لتنشيط التعاون لوضع خطة عمل مشتركة تهدف إلى تنمية التعاون العربي الياباني في المجال السياحي.

