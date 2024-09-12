الخليج اليوم .. بن سلمان ورئيس مجلس الدولة الصيني يترأسان اجتماع "اللجنة المشتركة رفيعة المستوى"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ترأس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، اجتماع الدورة الرابعة للجنة المشتركة السعودية الصينية رفيعة المستوى، بالشراكة مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع أوجه التعاون السعودي الصيني المشترك، وتحديدا في مجالات التنسيق في الجوانب السياسية والأمنية والفرص التجارية ومجالات الطاقة والاستثمار والثقافة والتقنية، بالإضافة إلى المستجدات في المنطقة وآخر التطورات على المستوى الدولي، وجهود البلدين تجاهها.

ووقع ولي العهد ورئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، على محضر أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة السعودية الصينية رفيعة المستوى.

وكان بن سلمان قد استقبل اليوم لي تشيانغ والوفد الصيني الموافق له في الديوان الملكي بالرياض، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية وعزف خلالها السلامان الملكي السعودي والوطني الصيني، ومن ثم عقد الجانبان جولة مباحثات رسمية.

ورحب بن سلمان بالوفد الصيني في زيارته للمملكة، فيما عبر رئيس مجلس الدولة الصيني عن شكره وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.

وفي الختام أقام بن سلمان مأدبةَ غداء رسمية تكريما لرئيس مجلس الدولة الصيني الوفد المرافق له.

وحضر الاستقبال من الجانب السعودي وزير الحرس الوطني الأميرُ عبدالله بن بندر، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي "الوزير المرافق"، ووزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين عبدالرحمن بن أحمد الحربي.

فيما حضر اللقاءَ من الجانب الصيني وزيرُ الصناعة وتكنولوجيا المعلومات "جين تشو انغلونغ"، ووزير التجارة "وانغ ونتاو"، ووزير إدارة تطوير المعدات للجنة العسكرية المركزية "شيوشيو اتشيانغ"، ونائب وزير الخارجية "ما تشاو شيو"، وسفير جمهورية الصين لدى المملكة "تشانغ هوا"، ونائب وزير الخارجية "دينغ لي"، ونائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح "ليو سوشه"، ونائب وزير الثقافة والسياحة "لي تشيون"، ومدير مكتب رئيس مجلس الدولة "كانغ شيو بينغ".

المصدر: واس