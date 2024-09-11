شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تحذر: غزة تشهد كارثة إنسانية كبرى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، وكبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، أن كل العاملين في المجال الإنساني في قطاع غزة يشهدون على الظروف غير الإنسانية، والمعاناة التي لا يمكن وصفها ويتعرض لها الفلسطينيون في القطاع.

وأشارت كاغ، في كلمتها أمام الجلسة الافتتاحية للدورة (162) لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، التي عُقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم، إلى المعاناة الإنسانية الكبيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بسبب الحرب الدائرة في غزة. قطاع غزة وأضافت المنسقة الأممية أنه لا يمكن مقارنة ما يعرض على وسائل الإعلام بالواقع على أرض غزة، حيث أنها أكثر فظاعة ومأساوية بالواقع، لافتة الانتباه إلى أن غزة تشهد كارثة إنسانية كبرى.

وأوضحت أنه جرى فصل غزة عن كل قنوات الإمداد، منذ 11 شهرًا مما ضاعف الكارثة الإنسانية داخل قطاع غزة، من حرب ودمار ونقص غذاء ودواء، مبينة أن قرار مجلس الأمن الأخير يهدف إلى فتح مسارات المساعدات الإنسانية والصحية لأهل غزة.