شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا ودول الخليج تدعوان إلى اتخاذ خطوات عملية نحو إقامة دولة فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ودول الخليج العربي، المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية نحو إقامة الدولة الفلسطينية بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة.



وأضاف لافروف -في تصريحات أدلى بها بعد اجتماع الحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي- "لقد ركزنا بشكل خاص على الوضع الدولي، في المقام الأول في الشرق الأوسط والمأساة التي تتكشف في الأراضي الفلسطينية: سواء في غزة أو في الضفة الغربية".



وأضاف قائلا "إننا نتفق على ضرورة وقف العنف على الفور وحل المشاكل الإنسانية واتخاذ الخطوات العملية لتنفيذ قرار الأمم المتحدة بشأن إقامة الدولة الفلسطينية التي ستتعايش مع إسرائيل في سلام وأمن".



وكان كبير الدبلوماسيين الروس قد وصل إلى الرياض أمس الأحد للمشاركة في اجتماع الحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي.



وفي وقت سابق، عقد لافروف لقاءات ثنائية مع نظرائه البرازيلي ماورو فييرا والهندي سوبرامانيام جايشانكار والسعودي فيصل بن فرحان آل سعود.

وإلى جانب ذلك، التقى بالأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه وولي العهد السعودي ونائب رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وفقا للوكالة الروسية.