شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يستمع اليوم لبيانى المالية والتخطيط عن موازنة 2025/26 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عرض بيان الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/ 2026، وعرض بيان الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/ 2026.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة، أقرت مشروع موازنة العام المالي الجديد 2026/2025، وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، ومصروفات تُقدَّر بنحو 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18%، مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة 4% من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة، ويقدم ”الخليج 365” أبرز الأسئلة وأجوبتها عن موازنة السنة المالية الجديدة.

وحرصت الموازنة العامة على تخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية بزيادة مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز خلال العام المالي المقبل لتصل إلى 16 مليار جنيه، مع زيادة المخصصات المالية المقررة لمعاش الضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» أيضًا بنسبة 35% عن موازنة السنة الماضية، لتصل إلى 54 مليار جنيه.

وتعتزم موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18.1% لتصل إلى 679.1 مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو، وستزيد أقل درجة وظيفية 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.

وتوفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف بباقي أجهزة الدولة.

بينما استوفت الموازنة العامة نسب الاستحقاق الدستوري لقطاعي التعليم والصحة، كما رفعت من الإنفاق على الصحة والتعليم؛ لتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية، فمثلًا يتضمن زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان إلى 53.2 مليار جنيه، وتخصيص 15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".