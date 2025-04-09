شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توضح 3 أهداف هامة لمبادرة الأف يوم الذهبية.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة رئيس الجمهورية الألف يوم الذهبية هى فترة الحمل مضاف اليها أول سنتين من عمر الطفل.



وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن الهدف من مبادرة رئيس الجمهورية الألف يوم الذهبية تأمين المشورة الأسرية المتكاملة حول الإنجاب وتطوير الحضانات لتقليل وفيات حديثى الولادة ودعم الولادة الطبيعية للحد من الولادات القيصرية.

وأشارت وزارة الصحة والسكان أن الفئة المستهدفة:

- الآباء والأمهات.

- جيل المواليد.

- الأطفال الموجودين حاليا.