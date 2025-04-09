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وزارة الصحة توضح 3 أهداف هامة لمبادرة الأف يوم الذهبية.. انفوجراف

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  • وزارة الصحة توضح 3 أهداف هامة لمبادرة الأف يوم الذهبية.. انفوجراف 1/2
  • وزارة الصحة توضح 3 أهداف هامة لمبادرة الأف يوم الذهبية.. انفوجراف 2/2

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأربعاء، 09 أبريل 2025 04:30 ص

قالت وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة رئيس الجمهورية الألف يوم الذهبية هى فترة الحمل مضاف اليها أول سنتين من عمر الطفل.


وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن الهدف من مبادرة رئيس الجمهورية الألف يوم الذهبية تأمين المشورة الأسرية المتكاملة حول الإنجاب وتطوير الحضانات لتقليل وفيات حديثى الولادة ودعم الولادة الطبيعية للحد من الولادات القيصرية.

 

وأشارت وزارة الصحة والسكان أن الفئة المستهدفة:

- الآباء والأمهات.

- جيل المواليد.

- الأطفال الموجودين حاليا.

 

 


مبادرة رئيس الجمهورية

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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