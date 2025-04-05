شكرا لقرائتكم خبر عن مواصفات أول سيارة كهربائية من إنتاج شركة النصر.. هذا معدل سرعتها والان مع تفاصيل الخبر

تواصل شركة النصر السيارات العمل على قدم وساق للانتهاء من البنية الأساسية الخاصة بتصنيع أول سيارة كهربائية ، بخبرات صينية والمنتظر خروجها للنور في غضون نحو 3 أشهر.

ومنذ بدء شركة النصر للسيارات مشروع تصنيع أول سيارة كهربائية وضعت العديد من المعايير والمزايا والمواصفات في السيارة المنتظر تصنيعها الفترة المقبلة بما يتناسب مع المستهلك المصري.

وكشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن نسبة المكون المحلى في السيارة ستصل لنحو 50% حيث سيتم تصنيع الصاج والمقاعد وبقية المكونات والزجاج ما عدا البطارية والموتور ووحدة التحكم والإطارات.

ومن المنتظر ووفق خطة التصنيع وجود 3 فئات من تلك السيارة حسب قدرة البطارية وبقدرة 147 حصانا، وتصل سرعة السيارة لـ145 كيلومترا فى الساعة والشحنة الواحدة تصل قدرتها لـ400 كيلومتر وحسب قوة البطارية وتمتلك عوامل أمان مناسبة، حيث تمتلك السيارة أنظمة أمان متطورة مثل ABS, EBD, ESC, BA, TCS, HSA.

وتمتلك السيارة مواصفات رفاهية متعددة لراحتك، مثل: فتحة سقف وكراسى كهربائية وشاشة تحكم ومكيف هواء بتكنولوجيا بلازما.