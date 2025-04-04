شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: توفير 22 عيادة متعددة التخصصات داخل وحدات علاج الفيروسات الكبدية والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة الصحة والسكان إدراج مرضى التليف الكبدي ضمن مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الكبد، بما يساهم في وقايتهم من الإصابة بسرطان الكبد وإنقاذ حياة المرضى وسرعة تلقيهم العلاج.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن معظم الحالات المكتشف إصابتها بمرض سرطان الكبد ضمن المبادرة، تقع في المرحلة الرابعة من المرض والتي تعد الأدوية المعالجة لسرطان الكبد الخيار الوحيد لعلاجها طبقًا للتوصيات العالمية، ما استلزم استحداث منظومة علاج سرطان الكبد.

وتابعت: "يتم صرف الأدوية لمرضى "سرطان الكبد" خلال أول زيارة لهم بعد إحالتهم للتقييم، من خلال 22 عيادة متعددة التخصصات داخل وحدات علاج الفيروسات الكبدية تضم تخصصات (كبد، أورام، أشعة تداخلية، جراحة) لتقييم الحالة وتحديد النمط الأفضل للعلاج سواء دوائي أو جراحي".

ومن جانبه، كشف الدكتور محمد عبدالله رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة، ومدير مبادرة الكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد، عن دعم منظومة الكشف بإضافة اختبار "PIVKA II"، كأحد الفحوصات القياسية بالبرنامج اعتبارًا من مارس 2024 ، حيث تطبيق العمل به بـ 10 محافظات، وجار تعميمه بكافة المحافظات تباعًا، بالإضافة إلى دعم المنظومة ب 30 جهاز موجات فوق صوتيةحديث لرفع جودة التشخيص، و6 أجهزة فيبروسكان لقياس درجات التليف.