شكرا لقرائتكم خبر عن باحث بمركز البحوث الزراعية: قشر الرمان يحتوى على مضادات أكسدة تحمى من الالتهابات والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد أحمد الباحث بمعهد بحوث الصحة الحيوانية بمركز البحوث الزراعية، إن قشر الرمان يحتوى على عدد كبير من مضادات الأكسدة من نوع البوليفينولات مثل التانين، والفلافونويد، والأنثوسيانين، والتي تساعد على حماية الجسم من اﻹلتهابات وأضرار الجذور الحرة وتقليل التأثيرات الضارة للتأكسد في الجسم، كما تعمل على إزالة السموم من الجسم، وعادة ما يتم صنع مساحيق الرمان ومستخلصاته من القشر، نظراً لاحتوائه على نسبة أعلى من مضادات الأكسدة مقارنة بأجزاء الرمان الأخرى.

وأضاف أحمد، أن قشر الرمان يحتوى على مضادات أكسدة بكمية أكثر من اللب، لذلك يعد مستخلص قشور الرمان له خصائص علاجية مضادة للإلتهابات، خاصة إلتهاب اللثة ومضاد للميكروبات والبكتيريا والفطريات والجراثيم والفيروسات، كما أنه مضاد للملاريا، كذلك يحتوي على كميات كبيرة من الألياف الغذائية التي تساعد في دعم صحة الجهاز الهضمي وتقليل مستويات الكوليسترول في الدم.

وأوضح أحمد، أن قشور الرمان "الجزء المهمل الذى يتم التخلص منه" كنز كبير يجب الاحتفاظ به للحصول على ما تمنحه من فوائد كبيرة حيث إنها تحتوى على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة التى تعمل على حماية الجسم من الإصابة بالسرطانات خاصة سرطان الجلد والبروستاتا وتحافظ على العظام والغضاريف، حيث يمكن أن تساعد في منع فقدان كثافة العظام، وتعالج إلتهاب الشعب الهوائية ، وقشور الرمان المغلية لها فوائد علاجية حيث تعمل كقابض للمعدة و تحافظ على صحة وسلامة الجهاز الهضمى، و تعالج مشاكل الإسهال الحاد، و تحمى القلب وتقلل من خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية وتصلب الشرايين، و تعمل على خفض الكوليسترول الضار، وينصح بأخذ كمية معتدلة من قشور الرمان لتجنب حدوث أضرار.

وأوضح أن قشرة الرمان تحتوي على الكثير من فيتامين سي، وهو عنصر مهم آخر والذي يعزز جهاز المناعة ويساهم في صحة الجلد والأوعية الدموية، فيتامين ج هو عامل نمو قوي يعزز إلتئام الجروح وتشكيل الأنسجة الندبية، ويساعد على تطوير كتلة الجسم عن طريق تكوين البروتينات وهو ضروري لإصلاح الغضاريف والعظام والأسنان والحفاظ عليها.

وأضاف أن قشر الرمان مفيد للمعدة، بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة هذه، كما أنه يعزز من إفراز البروتينات السكرية المكونة للغشاء المخاطي للمعدة، ومن هنا تأتي فائدة استخدام قشور الرمان للمعدة فهي تساعد في علاج قرحة المعدة والوقاية منها.

وأوضح أن قشر الرمان يقلل أيضاً من إلتهاب الأمعاء، ويساعد على علاج البواسير لخصائصه المضادة للإلتهابات، ويحسن من صحة الجهاز الهضمي وينظم حركة الأمعاء؛ بسبب محتواه من الألياف الغذائية، ويمكن أيضاً استخدام قشر الرمان للتخسيس وعلاج السمنة، إذ ثبت أنه يعمل على تقليل الدهون والكوليسترول بالدم، مما يساعد على إنقاص الوزن.