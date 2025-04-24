العقيد تامر عبد المنعم يحصل على درجة الدكتوراه من أكاديمية الشرطة.. فيديو وصور

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حصل الباحث العقيد تامر عبد المنعم محمد خليل، الضابط بقطاع حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، على درجة الدكتوراه فى علوم الشرطة، بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف، مع التوصية بتبادل الرسالة مع الجهات المعنية بالبحث، وذلك من خلال الرسالة التى ناقشها بعنوان: الحماية الدستورية والتشريعية والأمنية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة (رسالة مقارنة)، بكلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة.

تكوّنت لجنة المناقشة والحُكم على الرسالة من الدكتور صلاح الدين فوزى محمد، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى وعضو المجمع العلمى المصرى (رئيسا)، واللواء الدكتور طارق فتح الله خضر، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الشرطة - محافظ دمياط سابقا (عضوا)، والدكتورة شادية على قناوى، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس، وسفير مصر ومندوبها الدائم لدى منظمة اليونسكو سابقا (مشرفا وعضوا)، واللواء الدكتور أشرف صلاح الشيخ، عضو الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ومدير الإدارة العامة لمعاهد معاونى الأمن سابقا (مشرفا وعضوا ).

حضر المناقشة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، واللواء منال عاطف، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، واللواء منار مختار حافظ حسن، مدير الإدارة العامة للتواصل المجتمعى بوزارة الداخلية، واللواء محمود صبرى، مدير الإدارة العامة لحقوق الانسان، واللواء أيمن شاكر مساعد وزير الداخلية سابقاً، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب عيد حماد عضو مجلس النواب، واللواء الدكتور عبدالنعيم حامد، عضو مجلس النواب، وعبد الجواد أحمد، رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتورة سلوى ثابت عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل، وصفاء جودة رئيس الإتحاد النوعى لجمعيات الصم وضعاف السمع، واللواء الدكتور حمدى الشورى، وعدد من القيادات والضباط والضابطات بقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.





قال الباحث العقيد تامر عبد المنعم محمد خليل، الضابط بقطاع حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، خلال مناقشة رسالة الدكتوراه، أتقدم بتحية إعزاز وتقدير لشهداء مصر الأبرار، وقمت بإعداد رسالة الدكتوراه للتأكيد على اهمية ممارسة الأشخاص ذوى الإعاقة لحياتهم اليومية بحرية وكرامة، لنعيش في عالم أكثر إنسانية، ونؤكد أهمية حماية حقوق ذوى الإعاقة ومشاركتهم الفعالة في المجتمع.



جانب من مناقشة رسالة الدكتوراه للعقيد تامر عبدالمنعم بأكاديمية الشرطة

قال الدكتور صلاح الدين فوزى محمد، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة المنصورة، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، وعضو المجمع العلمى المصرى، إن اختيار عنوان رسالة الدكتوراه اختيار مُوفّق، ونؤكد أهمية الحماية الدستورية والتشريعية والأمنية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.



جانب من مناقشة رسالة الدكتوراه للعقيد تامر عبدالمنعم بأكاديمية الشرطة

أكد اللواء الدكتور طارق فتح الله خضر، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الشرطة – محافظ دمياط سابقا – أن الانتخابات التي تم إجراؤها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية - شهدت نزول ذوى الهمم بأعداد كبيرة، في ظل التيسيرات المقدمة للمواطنين ذوى الهمم، ورفع وعي المواطنين من ذوي الإعاقة بحقهم الدستوري في العمليات الإنتخابية، إلى جانب تهيئة أماكن الاقتراع المختلفة، بهدف تمكينهم من التعبير عن الرأي ومباشرة حقوقهم السياسية في مختلف الاستحقاقات الانتخابية.

أشارت الدكتورة شادية على قناوى، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس، وسفير مصر ومندوبها الدائم لدى منظمة اليونسكو سابقا، إلى أن العقيد تامر عبد المنعم محمد خليل متفوق دائما، وهذه الرسالة هي أول رسالة شرطية وأول ضابط شرطة يحصل على الدكتوراه في موضوع حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويتميز العقيد تامر بالصبر، وأتمنى كل الناس تشتغل من قلبها، وأشادت بطريقة كتابة التوصيات بدقة وتعمق.



العقيد تامر عبد المنعم يحصل على درجة الدكتوراه من أكاديمية الشرطة

أوضح اللواء الدكتور أشرف صلاح الشيخ، عضو الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ومدير الإدارة العامة لمعاهد معاونى الأمن سابقا قائلاً: نشكر اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، ونشكر الباحث على الجهد المبذول، كل كلمة في رسالة الدكتوراه تؤكد إخلاص الباحث، ونفتخر بالعقيد تامر عبد المنعم لأنه من الأبطال مصابى العمليات الأمنية.



العقيد تامر عبد المنعم يحصل على درجة الدكتوراه من أكاديمية الشرطة

قال العقيد تامر عبدالمنعم: رغم إصابتى فى انفجار جامعة حلوان خلال عام 2014، إلا إننى كنت أقول دائمًا لنفسى أنه لا يأس مع الحياة، ولا حياة مع اليأس، وبعد خروجى من المستشفى، اتجهت للدراسات العليا بأكاديمية الشرطة، وبالفعل حصلت على درجة الدكتوراه الحمد لله، بعد إعداد دراسة عن الحماية الدستورية والتشريعية والأمنية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة (دراسة مقارنة).. ضابط الشرطة العقيد تامر عبد المنعم محمد خليل، أكد أن أبطال الشرطة قادرين على تحدى الظروف، وأنه يتمنى أن يستفيد رجال الشرطة من الدراسات والأبحاث التى قام بإعدادها خلال الفترة الماضية.



العقيد تامر عبد المنعم يحصل على درجة الدكتوراه من أكاديمية الشرطة

قال العقيد تامر عبدالمنعم: حصلت على دبلوم فى حقوق الإنسان والتواصل المجتمعى، بكلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة، وحصلت على دبلوم الإعلام الأمنى بكلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة، وبالتالى حصلت على درجة الماجستير فى العلوم الشرطية من كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة. أضاف ضابط الشرطة تامر عبدالمنعم قائلا: أشكر أمى لأنها تدعو لى باستمرار، ليوفقنى الله ويحمينى ويحفظنى، وتشجعنى والدتى دائماً لمواصلة العمل فى وزارة الداخلية، ودعائها لى دافع أساسى لمواصلة العمل بروح معنوية مرتفعة، وأشكر زوجتى لتحملها ظروف عملى، وتشجعنى باستمرار، وأشكر جميع أفراد عائلتى على دعمهم الذى لا ينتهى، وأقدم كل الشكر لزملائى الضباط والأفراد والمجندين، وربنا ينصر مصر، وأنا فى قمة سعادتى، وتحيا مصر.



العقيد تامر عبد المنعم يحصل على درجة الدكتوراه من أكاديمية الشرطة



العقيد تامر عبد المنعم يحصل على درجة الدكتوراه من أكاديمية الشرطة



العقيد تامر عبد المنعم يحصل على درجة الدكتوراه من أكاديمية الشرطة



العقيد تامر عبد المنعم يحصل على درجة الدكتوراه من أكاديمية الشرطة



العقيد تامر عبد المنعم يحصل على درجة الدكتوراه من أكاديمية الشرطة



العقيد تامر عبد المنعم يحصل على درجة الدكتوراه من أكاديمية الشرطة



العقيد تامر عبد المنعم يحصل على درجة الدكتوراه من أكاديمية الشرطة



العقيد تامر عبد المنعم يحصل على درجة الدكتوراه من أكاديمية الشرطة



العقيد تامر عبد المنعم يحصل على درجة الدكتوراه من أكاديمية الشرطة



جانب من مناقشة رسالة الدكتوراه للعقيد تامر عبدالمنعم بأكاديمية الشرطة



جانب من مناقشة رسالة الدكتوراه للعقيد تامر عبدالمنعم بأكاديمية الشرطة



جانب من مناقشة رسالة الدكتوراه للعقيد تامر عبدالمنعم بأكاديمية الشرطة



جانب من مناقشة رسالة الدكتوراه للعقيد تامر عبدالمنعم بأكاديمية الشرطة



جانب من مناقشة رسالة الدكتوراه للعقيد تامر عبدالمنعم بأكاديمية الشرطة



