شكرا لقرائتكم خبر عن لتخفيف الازدحام.. وزارة النقل تعيد تأهيل ترام "فيكتوريا - الرمل" خلال 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر مدينة الإسكندرية من أهم المدن بعد القاهرة الكبرى، ومن أهم المراكز التجارية والصناعية والسياحية ذات الكثافة السكانية العالية، وقد أدى النمو السكاني السريع إلى ضرورة التوسع العمراني، ووجود ضرورة ملحة لتحسين خدمات النقل، وأوصت جميع الدراسات التي تمت لمدينة الإسكندرية بضرورة تطوير وتحديث النقل الجماعي بالمدينة.

وأوصت دراسات النقل الحضري لمدينة الإسكندرية التي قام بها الاستشاري الفرنسي EGIS-RAIL من خلال منحة مقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية أن الحل الأمثل لمشكلة النقل الجماعي داخل محافظة الإسكندرية هو تنفيذ (4) مشروعات نقل ذات أولوية قصوى طبقاً لخطة إستراتيجية للنقل الحضري حتى عام 2032 من ضمنها إعادة تأهيل ترام الرمل الحالي من محطة فيكتوريا وحتى محطة الرمل ودراسة امتداده حتى المنشية.

- يبلغ طول الخط بعد إعادة التأهيل 13.2 كم ويشتمل على عدد 24 محطة (5.7 كم سطحي – 7.3 كم علوي – 276 متر نفقي).

- تعتبر محطتى فيكتوريا وسيدى جابر محطات تبادلية مع مشروع مترو الإسكندرية.

- عدد ركاب الترام الحالى 47000 راكب / يومياً وسوف يصل إلي 138000 راكب/ يومياً فى عام 2032.

- يبدأ مسار الترام بعد إعادة تأهيله من محطة فيكتوريا ثم يمتد غربًا ليمر بمناطق (سان استيفانو – جانكليس – الوزارة – رشدي – مصطفى كامل – سيدى جابر – سبورتنج – الابراهيمية – الرمل).

بعد التطوير سيتم تقليل زمن الرحلة من 60 دقيقة إلى 31 دقيقة وستزيد سرعة التشغيل من 11 كم/ساعة إلى 21 كم/ساعة وسيقل زمن التقاطر من (9:8) دقائق إلي (3:2.50) دقيقة.

- مدة التصميم والتنفيذ (3) سنوات.