شكرا لقرائتكم خبر عن غارات إسرائيلية على دمشق ومحافظة حماة فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي هجمات على العاصمة السورية دمشق منذ قليل، بحسب ما ذكرت تقارير عبرية.

وأضافت أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت محيط مدينة حماة.

وأوضحت أن مطار التيفور من بين الأهداف التي جرى قصفها في

أعلنت وزارة الطاقة السورية بأن التيار الكهربائي انقطع في جميع أنحاء البلاد الثلاثاء نتيجة عدة أعطال فنية في الشبكة الوطنية، لافتة إلى أن العمل جار على معالجة المشكلة.

وقال متحدث باسم وزارة الطاقة السورية في تصريحات لوكالة "رويترز": "شهدت سوريا انقطاعا للتيار الكهربائى فى جميع أنحاء البلاد مساء يوم الثلاثاء بسبب أعطال في عدة نقاط في الشبكة الوطنية".

وأكد المتحدث أن "الفرق الفنية تعمل على معالجة المشكلات".