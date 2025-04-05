شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم السبت 5-4-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب السبت، 05 أبريل 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت 5-4-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 4:11 ص

موعد صلاة الظهر 11:58 ص

موعد صلاة العصر 30: 3

موعد صلاة المغرب 6:16 م

موعد صلاة العشاء 7:35 الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:14 ص

موعد صلاة الظهر 12:03

موعد صلاة العصر 3:36

موعد صلاة المغرب 6:22 م

موعد صلاة العشاء 7:42 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:06

موعد صلاة الظهر 11:54 م

موعد صلاة العصر 3:27 م

موعد صلاة المغرب 6:13 م

موعد صلاة العشاء 7:32 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:02

وقت صلاة الظهر 11:45

موعد صلاة العصر 3:17 م

وقت صلاة المغرب 6:02 م

وقت صلاة العشاء 7:20 م. مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 4:13 ص

موعد صلاة الظهر 11:51 ص

موعد صلاة العصر 19: 3

موعد صلاة المغرب 6:06 م

موعد صلاة العشاء 7:20

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