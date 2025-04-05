شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم السبت 5-4-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالسبت، 05 أبريل 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت 5-4-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:11 ص
موعد صلاة الظهر 11:58 ص
موعد صلاة العصر 30: 3
موعد صلاة المغرب 6:16 م
موعد صلاة العشاء 7:35
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:14 ص
موعد صلاة الظهر 12:03
موعد صلاة العصر 3:36
موعد صلاة المغرب 6:22 م
موعد صلاة العشاء 7:42 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:06
موعد صلاة الظهر 11:54 م
موعد صلاة العصر 3:27 م
موعد صلاة المغرب 6:13 م
موعد صلاة العشاء 7:32 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:02
وقت صلاة الظهر 11:45
موعد صلاة العصر 3:17 م
وقت صلاة المغرب 6:02 م
وقت صلاة العشاء 7:20 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:13 ص
موعد صلاة الظهر 11:51 ص
موعد صلاة العصر 19: 3
موعد صلاة المغرب 6:06 م
موعد صلاة العشاء 7:20
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