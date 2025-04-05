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مواقيت الصلاة اليوم السبت 5-4-2025 بمحافظات الجمهورية

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مواقيت الصلاة اليوم السبت 5-4-2025 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

السبت، 05 أبريل 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت 5-4-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:11  ص
موعد صلاة الظهر 11:58 ص
موعد صلاة العصر 30: 3
موعد صلاة المغرب 6:16 م
موعد صلاة العشاء  7:35

الإسكندرية        
وقت صلاة الفجر 4:14 ص
موعد صلاة الظهر 12:03
موعد صلاة العصر 3:36
موعد صلاة المغرب 6:22 م
موعد صلاة العشاء 7:42 م. 
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:06
موعد صلاة الظهر 11:54 م
موعد  صلاة العصر 3:27 م
موعد صلاة المغرب 6:13 م
موعد صلاة العشاء 7:32  م.        
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:02
وقت صلاة الظهر 11:45
موعد صلاة  العصر 3:17 م
وقت صلاة المغرب 6:02 م
وقت صلاة العشاء 7:20 م.    

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:13  ص
موعد صلاة الظهر 11:51 ص
موعد صلاة العصر 19: 3
موعد صلاة المغرب 6:06 م
موعد صلاة العشاء 7:20

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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