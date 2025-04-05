رئيس الشئون الصحية بالقاهرة في زيارة ليلية مفاجئة لمستشفى التبين المركزى

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تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة قام الدكتور حمودة الجزار رئيس قطاع الشؤون الصحية بالقاهرة بزيارة مفاجئة مساء اليوم لمستشفى التبين المركزي.



رئيس قطاع الشؤون الصحية بالقاهرة في زيارة ليلية مفاجئة لمستشفى التبين المركزي

استهل الزيارة بقسم الاستقبال والطوارئ، حيث أوصى بوجود طبيب متفرغ لأعمال الاستقبال والطوارئ بجانب باقي الطاقم النوباتجي بالتخصصات المختلفة؛ كما أوصى بضرورة التزام كافة الفريق الطبي المتواجد بالزي الرسمي.

في الوقت ذاته أشاد أثناء تواجده بقسم الاستقبال بتواجد عدد ٢ من أطباء الجراحة العامة حيث تصادف وجود حوادث باستقبال المستشفى وسرعة تعاملهم مع تلك الحوادث؛ مع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالاستقبال والطوارئ.



رئيس قطاع الشؤون الصحية بالقاهرة بتفقد قسم رعاية الأطفال

كما أوصى بضرورة عمل العيادات المسائية؛ مع توفير النماذج الورقية من أمصال عقر الحيوان؛ للوصول المستوى الأمثل لراحة وإرضاء المترددين.

استكمل الزيارة بالمرور على قسم الحضانات؛ واطمأن على تواجد الطاقم الطبي وأوصى بضرورة الالتزام بالزي الرسمي؛ واستكمل ( الجزار ) جولته بتفقد قسم رعاية الأطفال، لمتابعة استقبال الحالات الحرجة وتسكينها، حيث لاحظ أن بعض الحالات المحجوزة لا تحتاج أن يتم حجزها بالرعاية وممكن حجزها بالقسم الداخلي.

وجه على الفور غرفة الطوارئ بالمديرية بضرورة التنسيق مع إدارة المستشفى للإستغلال الأمثل لقدرات وحدة رعاية الأطفال للحد من قوائم الانتظار.

كما انتقد عدم التزام عمال النظافة بارتداء الواقيات الشخصية وعدم ترتيب الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية بقسم الحضانات ورعاية الأطفال وفي ختام الزيارة؛ تم توجيه مدير المستشفى والطاقم الإداري بسرعة تنفيذ التوصيات المذكورة للوصول إلى المستوى الأمثل للخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.