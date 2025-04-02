شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مكافحة الإدمان ينظم رحلات صيفية للمتعافين من تعاطى المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في تنظيم العديد من الأنشطة الترفيهية والرحلات الصيفية للمتعافين من تعاطى المخدرات داخل مراكز العزيمة التابعة للصندوق، حيث تم تنظيم رحلات صيفية للاستمتاع بشواطئ المحافظات الساحلية، وذلك في إطار الحرص على خلق جو أسرى للمتعافين، ممن يتم حجزهم كحماية فى الأعياد والمناسبات كونها من الأوقات عالية الخطورة للانتكاسة، حيث يتم تأجيل خروجهم لحين انتهاء أيام العيد لحمايتهم لمجرد التفكير في العودة للإدمان ويأتي ذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعي .



أنشطة صندوق مكافحة الإدمان للمتعافين من تعاطى المخدرات



ويوفر صندوق مكافحة الإدمان العديد من الأنشطة للمتعافين سواء الأنشطة الترفيهية أو الرياضية أو خدمات التأهيل الاجتماعي والدعم النفسي ضمن خدمات ما بعد العلاج للحد من الانتكاسة، كذلك أيضا توفير ورش لتدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل.



جانب من أنشطة صندوق مكافحة الإدمان للمتعافين من تعاطى المخدرات خلال أيام عيد الفطر 2025

كما يستمر الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان رقم "16023" في العمل طوال أيام عيد الفطر المبارك 2025 ،خاصة بعد إطلاق الصندوق حملة تحت عنوان "حياتك الجديدة محتاجة عزيمة" وتزايد عدد الاتصالات على الخط الساخن لتلقى العلاج الى أكثر من 8500 آلاف اتصالا منذ إطلاق الحملة ،حيث تستهدف تسليط الضوء على المراكز العلاجية التابعة للصندوق، ويتم إحالة المرضى لأقرب مركز علاجي من محل اقامتهم تيسيرا عليهم ،حيث توفر المراكز كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية..



رحلات صيفية للمتعافين من الإدمان ضمن خدمات ما بعد العلاج

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي استمرار الصندوق في تنظيم العديد من الرحلات الترفيهية والأنشطة الثقافية والرياضية للمتعافين بمراكز العزيمة في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج ، بجانب أيضا تنظيم مسابقات ثقافية وترفيهية داخل مراكز العزيمة كذلك العمل على تنمية مواهب المتعافين مثل الموسيقى والرسم وابتكار وتنفيذ العديد من الحرف اليدوية على شكل تحف فنية داخل ورش التدريب ضمن برنامج "العلاج بالعمل



رحلات صيفية للمتعافين من الإدمان خلال أيام عيد الفطر 2025



صندوق مكافحة الإدمان ينظم رحلات صيفية للمتعافين من الإدمان ضمن خدمات ما بعد العلاج



صندوق مكافحة الإدمان ينظم رحلات صيفية للمتعافين من تعاطى المخدرات ضمن خدمات ما بعد العلاج