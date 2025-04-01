شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الكهرباء عن جميع أنحاء سوريا نتيجة أعطال مركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الطاقة السورية، عن انقطاع الكهرباء عن أنحاء سوريا نتيجة أعطال عديدة.

وفي سياق آخر أذاعت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا، نقلته عن وزارة الخارجية السورية، قولها إن الإدارة السورية، مستعدة للتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي، لتلبية احتياجات الشعب السوري وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضافت الخارجية السورية: "الدعم الدولي يشكل حافزا قويا لمواصلة مسيرة الإصلاحات وتحقيق تطلعات الشعب السوري في السلام والاستقرار".