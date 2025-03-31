شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون يحتشدون عقب صلاة عيد الفطر لدعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير والان مع تفاصيل الخبر

احتشد عدد كبير من أبناء الشعب المصري، عقب أداء صلاة عيد الفطر، لدعم القضية الفلسطينية ورفض مخطط التهجير.

وعرضت قناة اكسترا نيوز، مشاهد لاحتشاد المصريين في مختلف الميادين لرفض الانتهاكات الاسرائيلية.

وأكد أبناء الشعب المصري، فى ساحات صلاة العيد، دعم قرارات القيادة السياسية والتأكيد على رفض مخطط تهجير الفلسطينيين.