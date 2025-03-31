أخبار مصر

المصريون يحتشدون عقب صلاة عيد الفطر لدعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير

0 نشر
0 تبليغ

المصريون يحتشدون عقب صلاة عيد الفطر لدعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير

شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون يحتشدون عقب صلاة عيد الفطر لدعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد شعلان

الإثنين، 31 مارس 2025 06:43 ص

احتشد عدد كبير من أبناء الشعب المصري، عقب أداء صلاة عيد الفطر، لدعم القضية الفلسطينية ورفض مخطط التهجير.

وعرضت قناة اكسترا نيوز، مشاهد لاحتشاد المصريين في مختلف الميادين لرفض الانتهاكات الاسرائيلية.

وأكد أبناء الشعب المصري، فى ساحات صلاة العيد، دعم قرارات القيادة السياسية والتأكيد على رفض مخطط تهجير الفلسطينيين.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements