شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الأحد 30-3-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالأحد، 30 مارس 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد 30-3-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:20 ص
موعد صلاة الظهر 12:00 ص
موعد صلاة العصر 31: 3
موعد صلاة المغرب 6:13 م
موعد صلاة العشاء 7:30
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:23 ص
موعد صلاة الظهر 12:05
موعد صلاة العصر 3:36
موعد صلاة المغرب 6:17 م
موعد صلاة العشاء 7:36 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:16
موعد صلاة الظهر 11:56 م
موعد صلاة العصر 3:27 م
موعد صلاة المغرب 6:09 م
موعد صلاة العشاء 7:27 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:11
وقت صلاة الظهر 11:48
موعد صلاة العصر 3:17 م
وقت صلاة المغرب 6:00 م
وقت صلاة العشاء 7:15 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:20 ص
موعد صلاة الظهر 11:54 ص
موعد صلاة العصر 22: 3
موعد صلاة المغرب 6:05 م
موعد صلاة العشاء 7:19
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