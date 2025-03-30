شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الأحد 30-3-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الأحد، 30 مارس 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد 30-3-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 4:20 ص

موعد صلاة الظهر 12:00 ص

موعد صلاة العصر 31: 3

موعد صلاة المغرب 6:13 م

موعد صلاة العشاء 7:30

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:23 ص

موعد صلاة الظهر 12:05

موعد صلاة العصر 3:36

موعد صلاة المغرب 6:17 م

موعد صلاة العشاء 7:36 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:16

موعد صلاة الظهر 11:56 م

موعد صلاة العصر 3:27 م

موعد صلاة المغرب 6:09 م

موعد صلاة العشاء 7:27 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:11

وقت صلاة الظهر 11:48

موعد صلاة العصر 3:17 م

وقت صلاة المغرب 6:00 م

وقت صلاة العشاء 7:15 م. مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 4:20 ص

موعد صلاة الظهر 11:54 ص

موعد صلاة العصر 22: 3

موعد صلاة المغرب 6:05 م

موعد صلاة العشاء 7:19

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