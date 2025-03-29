شكرا لقرائتكم خبر عن طب قصر العينى: رفع حالة الطوارئ بمركز السموم ومستشفيات الجامعة فى عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، إن تم رفع حالة الطوارئ بمستشفيات جامعة القاهرة وتحديدا مراكز السموم ومستشفى الإستقبال والطوارئ ورفع درجة الجاهزية الكاملة لمعالجة حالات السموم المرتبطة بالافراط فى تناول الوجبات أول أيام عيد الفطر المبارك وتقديم الخدمات فى مستشفى الاستقبال لتقديم الخدمات الطبية لحالات الحوادث والطوارئ القادمة إلى قصر العينى أو التى تم تحويلها لمستشفيات قصر العيني.

وأضاف الدكتور حسام صلاح فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم الانتهاء من وضع جداول عيد الفطر المبارك لجميع الفرق الطبية من الاطباء والتمريض والعاملين والإداريين والخدمات المعاونة بما يضمن انتظام العمل وعدم وجود أى خلل فى المنظومة بشكل كامل خلال فترة الإجازة.

ولفت عميد كلية طب قصر العيني، إلى أنه تم التنسيق مع ادارة جميع المستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والادوات الطبية والادوية لتشغيل المستشفيات خلال فترة الإجارة مع التأكد من توافر الادوية داخل صيدليات قصر العينى لصرفها وضمان انتظام الخدمات الطبية بشكل كامل خلال هذه الفترة.