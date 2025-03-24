شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 29 درجة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا استمرار الارتفاع التدريجي فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، ليسود طقس مائل للحرارة نهاراً على شمال البلاد حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..نائب رئيس الوزراء يعلن الإنتهاء من تطوير 12 قطارا إسبانيا
أجرى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل جولة تفقدية هامة لمصنع شركة كولواي الأسبانية لتصنيع المكونات الداخلية للوحدات المتحركة، والمقام داخل ورش كوم أبو راضى ببني سويف، والذي تم إنشاؤه بهدف تلبية احتياجات الهيئة القومية لسكك حديد مصر وكافة قطاعات وزارة النقل وقطاعات الدولة المصرية الأخرى من هذه المنتجات بنسبة 70% بالعملة المحلية ثم التصدير للخارج وحيث يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين.وزير التعليم يصدر قرارا بمنح المدارس إجازة أسبوعا بمناسبة عيد الفطر المبارك
أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا بمنح الطلاب في كافة المدارس على مستوى الجمهورية إجازة رسمية من يوم السبت الموافق 29 مارس 2025 وحتى يوم الجمعة الموافق 4 إبريل 2025، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.
بمناسبة الإحتفال بـ "عيد الفطر المبارك" وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات، قررت الداخلية منح جميع النزلاء (زيارة استثنائية) واحدة بمناسبة عيد الفطر المبارك، خلال الفترة من وقفة العيد وحتى يوم الخميس الموافق 24/4/2025.النواب يرفع الجلسة العامة والمجلس يستكمل غدا مناقشة قانون المسؤولية الطبية
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الاثنين، على أن يعود المجلس للانعقاد غدا الثلاثاء، لاستكمال مناقشة باقي مواد مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بـ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه يشهد اليوم بداية ارتفاع تدريجى للحرارة مع موجة صيف مبكر جديدة تكون ذروتها الخميس 36 - 39 درجة مئوية.
أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة انتهاء هيئة النقل العام من استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك بوضع خطة تشغيلية تناسب احتياجات المواطنين خلال فترة العيد.غدًا.. بدء صرف معاشات إبريل فى وقت مبكر بمناسبة عيد الفطر
يبحث المواطنون عن موعد صرف معاشات إبريل خاصة بعد تبكير موعد الصرف، إذ تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر أبريل 2025 اعتبارًا من يوم 25 مارس الجاري، وذلك لتلبية احتياجات أصحاب المعاشات والمستفيدين قبل إجازة عيد الفطر المبارك.«بيت الزكاة والصدقات» يقرر صرف 500 جنيه إضافية لمستحقي الدعم النقدي غدًا
وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، المشرف على بيت الزكاة والصدقات، رئيس مجلس الأمناء بصرف 500 جنيه إضافية لمستحقي الدعم النقدي الشهري لشهر أبريل 2025، بمناسبة عيد الفطر المبارك 1445هـ، أعاده الله على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.
أشاد رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى روحى فتوح، بالدور المحورى لمصر فى المنطقة، وخاصة فى التصدى لجميع المؤامرات والمخططات التى يحاول الاحتلال تنفيذها لتهجير أبناء الشعب الفلسطينى وتصفية قضيته.الحبس عامين مع الشغل لسايس بتهمة البلطجة على المواطنين لركن سياراتهم
قضت محكمة جنح مصر الجديدة، اليوم الإثنين، بمعاقبة سايس بالحبس سنتين و3 أشهر مع الشغل والنفاذ، بتهمة البلطجة على المواطنين وممارسة نشاط بدون ترخيص، ووضعه تحت المراقبة مدة مماثلة.
قال جدعون ساعر وزير الخارجية الإسرائيلي، أن الحرب ستتوقف غدا لو تخلت حماس عن أسلحتها وأفرجت عن المحتجزين، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
يستعد الاهلى لمواجهة طلائع الجيش فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر، وأعلن النادي الأهلي، عبر قناته الرسمية، خوض فريق شباب الأهلي 2005 بجهازه الفني بالكامل مباراة طلائع الجيش، واللاعب الوحيد الذي انضم من الفريق الأول لتدريب الشباب هو حارس المرمى مصطفى مخلوف.
ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الطلائع مكوناً من:
حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.
خط الدفاع: يوسف جمال ومعتز محمد وطارق فوزي، فارس الشافعي.
خط الوسط: هشام مصطفى، محمد احمد شيبا، فارس خالد.
خط الهجوم: حسام عادل ومحمد رأفت وسمير محمد.
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الثلاثاء 25 مارس 2025 الموافق 25 رمضان، استمرار الارتفاع التدريجي فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، ليسود طقس مائل للحرارة نهاراً على شمال البلاد حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
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