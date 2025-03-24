أخبار مصر.. غدا ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 29 درجة

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا استمرار الارتفاع التدريجي فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، ليسود طقس مائل للحرارة نهاراً على شمال البلاد حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا بمنح الطلاب في كافة المدارس على مستوى الجمهورية إجازة رسمية من يوم السبت الموافق 29 مارس 2025 وحتى يوم الجمعة الموافق 4 إبريل 2025، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل جولة تفقدية هامة لمصنع شركة كولواي الأسبانية لتصنيع المكونات الداخلية للوحدات المتحركة، والمقام داخل ورش كوم أبو راضى ببني سويف، والذي تم إنشاؤه بهدف تلبية احتياجات الهيئة القومية لسكك حديد مصر وكافة قطاعات وزارة النقل وقطاعات الدولة المصرية الأخرى من هذه المنتجات بنسبة 70% بالعملة المحلية ثم التصدير للخارج وحيث يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين.

بمناسبة الإحتفال بـ "عيد الفطر المبارك" وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات، قررت الداخلية منح جميع النزلاء (زيارة استثنائية) واحدة بمناسبة عيد الفطر المبارك، خلال الفترة من وقفة العيد وحتى يوم الخميس الموافق 24/4/2025.

النواب يرفع الجلسة العامة والمجلس يستكمل غدا مناقشة قانون المسؤولية الطبية

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الاثنين، على أن يعود المجلس للانعقاد غدا الثلاثاء، لاستكمال مناقشة باقي مواد مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.