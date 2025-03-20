شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الخميس 20-3-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الخميس، 20 مارس 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس 20-3-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 4:34 ص

موعد صلاة الظهر 12:03 م

موعد صلاة العصر 30: 3 م

موعد صلاة المغرب 6:07 م

موعد صلاة العشاء 7:23 م مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:37 ص

موعد صلاة الظهر 12:08 م

موعد صلاة العصر 3:35 م

موعد صلاة المغرب 6:11 م

موعد صلاة العشاء 7:29 م



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:29 ص

موعد صلاة الظهر 11:59 ص

موعد صلاة العصر 3:26 م

موعد صلاة المغرب 6:03 م

موعد صلاة العشاء 7:20 م



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ مواقيت الصلاة فى الإسكندريةوقت صلاة الفجر 4:37 صموعد صلاة الظهر 12:08 مموعد صلاة العصر 3:35 مموعد صلاة المغرب 6:11 مموعد صلاة العشاء 7:29 ممواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 4:29 صموعد صلاة الظهر 11:59 صموعد صلاة العصر 3:26 مموعد صلاة المغرب 6:03 مموعد صلاة العشاء 7:20 ممواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:23 ص

وقت صلاة الظهر 11:51 ص

موعد صلاة العصر 3:18 م

وقت صلاة المغرب 5:55 م

وقت صلاة العشاء 7:10 م مواقيت الصلاة فى أسوان مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 4:32 ص

موعد صلاة الظهر 11:57 ص

موعد صلاة العصر 23: 3 م

موعد صلاة المغرب 6:01 م

موعد صلاة العشاء 7:14 م

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز