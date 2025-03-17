شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي في إفطار القوات المسلحة: مصر تقدمت بخطى ثابتة ومدروسة (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزامنا مع الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان وذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم؛ حضر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة حفل الإفطار السنوى الذى أقامته القوات المسلحة، وذلك بحضور المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية وقادة القوات المسلحة والشرطة المدنية ولفيف من كبار رجال الدولة وقدامى قادة القوات المسلحة وعدد من طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استهلّ كلمته بتقديم التهنئة لرجال القوات المسلحة والشعب المصرى بمناسبتى العاشر من رمضان ويوم الشهيد، مشيرًا إلى الظروف الصعبة التى يمر بها العالم ومنطقة الشرق الأوسط، موضحاً أن مصر استطاعت التحرك بخطى ثابتة ومدروسة على الرغم من التحديات التى واجهتها خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، بما فى ذلك الأزمات الاقتصادية التى تأثر بها العالم أيضًا، حيث تتكبد الدولة خسائر شهرية تقدر بحوالى 800 مليون دولار من إيرادات قناة السويس بسبب الأوضاع فى المنطقة.

وأكد الرئيس أن الاقتصاد المصرى يشهد مؤشرات إيجابية، مشيراً إلى موافقة صندوق النقد الدولى مؤخرًا على صرف شريحة جديدة لمصر، كما أشاد بدور الشعب المصرى وتماسكه وقوة مؤسسات الدولة، وخصوصًا القوات المسلحة والشرطة المدنية، حيث تمثلان الركيزة الأساسية للدولة فى هذه الأوقات الاستثنائية.

وأضاف السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس وجه رسالة طمأنة للشعب المصري، مشيرًا إلى إدراكه للقلق الذى يعيشه المصريون بسبب الأحداث الراهنة، مما يعكس المسئولية الوطنية لديهم وحرصهم على استقرار البلاد.

وأكد الرئيس أن الأوضاع الاقتصادية بدأت تتحسن بفضل الله وعمل مؤسسات الدولة وجهود الشعب، مشدداً على أهمية تكثيف العمل والمضى قدمًا نحو تطوير المجتمع المصرى وفق خطوات مدروسة.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الرئيس شدد على أهمية الإعلام الإيجابى المفيد، حيث تبادل الحديث مع الفنان سامح حسين، مشيدًا ببرنامجه خلال شهر رمضان.

وأكد الرئيس على ضرورة تنشئة الأجيال على القيم والأخلاق المصرية الأصيلة، مشددًا على الدور الجوهرى للإعلام المصرى فى هذا المجال، إلى جانب دور الأسرة والمدرسة والجامعة والمسجد والكنيسة فى بناء مجتمع قوي، ووجه سيادته الحكومة إلى المشاركة فى هذه الجهود الإعلامية من اجل بناء مواطن مصرى متمسك بمبادئ و ثوابت المجتمع.

واختتم المتحدث الرسمى بأن الرئيس أثنى على جهود القوات المسلحة ودورها فى دعم ركائز الأمن القومى المصرى على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.



