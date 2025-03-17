شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. مواعيد قطارات العيد الإضافية على خطوط السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها قرار هيئة السكة الحديد بتشغيل 10 قطارات إضافية على خطوط الوجه القبلى خلال عطلة عيد الفطر المبارك بداية من يوم 2025 /3/25 وحتى 2025 /4/10.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..متحدث الوزراء: الحكومة تعمل على حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين بمصر
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك تعاونًا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تعد من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في المنطقة العربية ومن المتوقع أن يشهد قطاع الوقود الحيوي نموًا كبيرًا داخلها في السنوات القادمة، ومع استمرار الجهود الحكومية وتطوير التكنولوجيا وتزايد الوعي بأهمية الطاقة المستدامة يمكن للوقود الحيوي أن يلعب دورًا حيويًا في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
المشاط: اعتماد 26 مشروعا مصريًا ضمن المرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وزيرة التنمية المحلية لسكرتيري عموم المحافظات: انزلوا الشارع لحل شكاوى الناس
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً مع سكرتيرى عموم المحافظات عبر الفيديو كونفرانس من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .
وزير التعليم العالى: اهتمام لدى الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.ترامب عن تهديدات الحوثيين بعد قصف مواقعهم فى اليمن: لست قلقا
أعرب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن عدم اكتراثه بتهديدات الحوثيين في اليمن، عقب شن الجيش الأمريكى الاثنين، غارات جديدة ضد مواقعهم لليوم الثاني على التوالي وسط إعلانات رسمية باستمرارها لفترة قادمة.
شهدت الإكوادور حادث مأساوى من إصابة اثنان من حراس المنطقة التى تقع حول بركان كوتوباكسى ، وذلك بسبب انهيار جليدي حاصر حوالي 30 سائحا أثناء محاولتهم الوصول إلى قمة بركان كوتوباكسي الواقع في منطقة الأنديز في الإكوادور، حسب ما أفاد رئيس اللجنة الوطنية لعمليات الطوارئ (COE)، إينيس مانزانو.
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من استمرار الموجة الحارة على أغلب أنحاء الجمهورية ، حيث تصل الموجة الحارة لذروتها ومتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة 34 درجة وجنوب البلاد 38 درجة.
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