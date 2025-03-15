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مواقيت الصلاة اليوم.. موعد أذان الظهر السبت 15 رمضان فى محافظات مصر

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مواقيت الصلاة اليوم.. موعد أذان الظهر السبت 15 رمضان فى محافظات مصر

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمود راغب

السبت، 15 مارس 2025 10:58 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" موعد أذان الظهر، اليوم السبت 15-3-2025، فى عدد من محافظات مصر، تزامنا مع اليوم الـ 15 من  أيام رمضان .


موعد أذان الظهر فى محافظات مصر:

- موعد أذان الظهر بالقاهرة  12:05 م

- موعد أذان الظهر بالإسكندرية 12:09 م

- موعد أذان الظهر بطنطا 12:06 م

- موعد أذان الظهر بالمنصورة 12:04 م

- موعد أذان الظهر بالزقازيق 12:04 م
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- موعد أذان الظهر بسوهاج 12:02 م

- موعد أذان الظهر ببنى سويف 12:05 م

- موعد أذان الظهر بالمنيا 12:06 م

- موعد أذان الظهر بقنا 11:59 م

- موعد أذان الظهر بأسوان 11:59 م

- موعد أذان الظهر بمطروح 12:28 م

- موعد أذان الظهر بالغردقة 11:54 م

- موعد أذان الظهر بالإسماعيلية 12:01 م

- موعد أذان الظهر بدمياط 12:02 م

- موعد أذان الظهر بشرم الشيخ  11:52 م

- موعد أذان الظهر بالفيوم 12:06 م

- موعد أذان الظهر بكفر الشيخ 12:03 م


 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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