شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السلع الأساسية فى معارض أهلا رمضان بالجيزة.. السكر بـ30 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة، عن أسعار السلع الغذائية الأساسية في معارض "أهلًا رمضان"، لشراء احتياجاتهم منها بأسعار مناسبة، إذ تتيح جميع السلع من الزيت، والسكر، والأرز، والبقوليات والتوابل، واللحوم، والدواجن، بتخفيضات تصل لـ30%.

ويطرح المعرض الرئيسي لـ"أهلًا رمضان" في المحافظة، والمقام بشارع ترعة الزمر في حي العمرانية، كيس الأرز المعبأ زنة 1 كجم بسعر يتراوح ما بين 26 و 29 "حسب نسبة الكسر"، وكيس السكر المعبأ بـ30 جنيهًا.

ويوفر المعرض كيس مكرونة زنة 280 جم بـ7.5 جنيه، وكيس مكرونة زنة 400 جم بـ10.5 جنيه، وكيس مكرونة زنة 500 جم بـ12.5 جنيه، وزيت خليط زنة 700 مللي بـ47 جنيهًا، وزيت خليط زنة 800 مللي بـ52 جنيهًا، وزيت خليط زنة 1 لتر بـ64 جنيهًا.

ويضم معرض أهلًا رمضان في حي العمرانية، الذي تنظمه محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والغرفة التجارية بالجيزة، حوالي 100 باكية سلعية بمشاركة 60 عارض.

ويستمر المعرض حتى نهاية شهر رمضان المبارك، من العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساء، إذ يعد واحدًا من ضمن 30 معرضًا تم افتتاحهم في محافظة الجيزة لتغطية كافة القطاعات، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال توفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة.