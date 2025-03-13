شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الرياضة للقوات المسلحة يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والان مع تفاصيل الخبر

تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف الإهتمام باللاعبين والأبطال الرياضيين وتشجيع الموهوبين رياضياً، وفى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم للاعبين لتحقيق النجاحات والإنجازات فى مختلف البطولات الرياضية، وقع جهاز الرياضة للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة بهدف وضع المعايير والمحددات للإحتراف الخارجى وتسهيل الإجراءات فى حالات إحتراف اللاعبين ذوى المواقف التجنيدية خارج البلاد.

وخلال مراسم التوقيع أكد اللواء أركان حرب محمد عزازى العسال رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون المستمر والفعال مع وزارة الشباب والرياضة للحفاظ على مستقبل اللاعبين والأبطال الرياضيين وتقديم الدعم الكامل لهم من أجل رفع اسم مصر عالياً خفاقاً فى كافة البطولات الدولية.

وأشاد إسماعيل سعد مصطفى الفار مساعد وزير الشباب والرياضة لقطاع الشباب والعلاقات الحكومية بالجهود التى تقوم بها القوات المسلحة من خلال المؤسسات الرياضية العسكرية ودورها المؤثر فى دعم المنتخبات القومية باللاعبين المتميزين.