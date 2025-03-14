شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكونغ فو يتقدم بشكوى لوزير الرياضة ضد سطو «الجيت كوني دو» على أساليب اللعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الاتحاد المصري للووشو كونغ فو، برئاسة المحاسب شريف مصطفى، بيانا رسميا ضد اتحاد الجيت كوني دو إثر قيام الأخير بالإعلان عن تنظيم دورة لأسلوب الوينج تشن «Wing chun» رغم أنها من ضمن أساليب الكونغ فو.

وقدم الاتحاد المصري للووشو كونغ فو بشكوى رسمية إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة من أجل وقف ما يحدث من تجاوزات من جانب القائمين بتسيير الأعمال في اتحاد الجيت كوني دو.

وذكر اتحاد الووشو كونغ فو في بيانه: «فوجئ الاتحاد المصري للووشو كونغ فو عن الإعلان الغريب وغير المفهوم من جانب اللجنه المعينه لاداره اتحاد الجيت كوني دو والمتعلق بتنظيم دورة لأسلوب الوينج تشن رغم أنه أسلوب شهير ضمن أساليب الووشو كونغ فو وهو معروف للرياضيين لاسيما المنتسبين للفنون القتالية.

وتابع الاتحاد: «إذ يستنكر الاتحاد المصري للووشو كونغ فو هذا التداخل بين أساليب الألعاب ويؤكد على احتفاظه بحقه الأصيل في حماية اللعبة من محاولة السطو على أساليبها وإلصاقها في رياضات أخرى بما يخالف باللوائح المنظمة في هذا الإطار».

ويؤكد الاتحاد المصري للووشو كونغ فو أنه بريء من هذه الفعاليات التي تنظم في الظلام دون رعايته أو التنسيق معه إضافة للكارثة الكبرى لاستقدام مدربين غير معترف بهم في الاتحادات المصرية ولا يملكون رخص تدريبية تعينهم على تدريس دورات للمدربين وأن هذا الأسلوب تقام له دورات وبطولات بمعرفه الاتحاد الدولى للووشو كونغ فو.

وأضاف البيان: «ومن باب الود السائد بين الاتحادات الرياضية المصرية والتعاون البناء حاولنا إيضاح الصورة لعل الطرف الأخر يدرك خطأ هذا الإجراء ويتراجع عنه ولكننا وجدنا مكابرة في الخطأ مما حدا بنا إلى استعمال حقنا القانوني للحفاظ على اللعبة وأساليبها صونا للأمانة التي حملتنا إياها الجمعية العمومية للحفاظ عليها وتطويرها».

وتابع البيان الرسمي لاتحاد الووشو كونغ فو: «هناك تنسيق تام بين الاتحاد المصرى للووشو كونغ فو و وزراه الشباب والرياضة متمثله فى معالى الدكتور أشرف صبحي الداعم دوما للرياضة المصرية لاتخاذ الاجراءات القانونيه والاداريه لوقف هذه المهزلة المتعمدة من جانب القائمة بأعمال اتحاد الجيت كوني دو المكلفة فقط لتسيير الأعمال وألا تختلق المشاكل وتثير البلبلة وتعكر صفو الروح الرياضية السائدة بين الاتحادات».

وحذر الاتحاد المصري للووشو كونغ فو في بيانه جميع المنتسبين للووشو كونغ فو عدم الالتفات لاي فعاليات تقام خارج رعاية الاتحاد وبعيدة عن أعين مسئوليه الذين يحرصون على مصلحة اللعبة ولا يدخرون جهدا في توفير الدورات اللازمة لرفع الكفاءة الفنية.

وأكد اتحاد الووشو كونغ فو في بيانه أنه لن يتهاون قيد أنملة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل من تورط في هذه المهزلة من تنظيم وتدريب واشتراك وحضور أو حتى الإعلان -عبر مختلف المنصات - عن تلك الدورات المزعومة عن الوينج تشن «Wing chun».