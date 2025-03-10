أخبار مصر.. موجة حارة.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب مرتفع جوى يضرب البلاد

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير المهمة، كان أبرزها كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موجة حارة تتعرض لها البلاد خلال هذه الأيام، حيث تشهد حالة الطقس، استقرار فى الأحوال الجوية وارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء..

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

موجة حارة.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب مرتفع جوى يضرب البلاد



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى موجة حارة تتعرض لها البلاد خلال هذه الأيام، حيث تشهد حالة الطقس، استقرار فى الأحوال الجوية وارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء خلال الفترة المقبلة.

مشروع الهدف يستضيف مباراة استعراضية لأساطير أفريقيا اليوم

تقام مساء اليوم مباراة استعراضية كروية بمشروع الهدف تجمع أساطير كرة القدم الأفريقية وعدد من مسؤولي كاف، على هامش الوفود الموجودة حاليا فى القاهرة لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية.

أشرف بن شرقي يطيح بـ حسين الشحات من تشكيل الأهلى أمام الزمالك فى القمة

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلي، على استمرار الدفع بالمغربى أشرف بن شرقي لاعب الفريق فى التشكيل الأساسى لـ مباراة الزمالك المقبلة؛ للاستفادة من انطلاقاته المميزة مع المارد الأحمر، وذلك على حساب زميله حسين الشحات الذى سيجلس على دكة البدلاء للاستعانة بجهوده فى الشوط الثانى.

وزير التعليم خلال جولته بمدارس الفيوم يوجه الطلاب بالاهتمام بمجال التكنولوجيا

أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، جولة تفقدية مفاجئة لعدد من المدارس بمحافظة الفيوم؛ للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية والاختبارات الشهرية.

مجلس النواب يقر حظر تشغيل الأطفال فى أعمال تعرض صحتهم للخطر



وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة 64 من مشروع قانون العمل الجديد والتى حظرت تشغيل الأطفال في الأعمال والمهن والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحة الطفل أو سلامته أو أخلاقه للخطر، كما نصت صراحة على حظر تشغيل الأطفال في أي عمل يعد من بين صور أسوأ أشكال العمل للطفل وفقا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، وخولت الوزير المختص إصدار قرار بتحديد الأعمال

10 ملايين أسرة تستفيد.. دعم إضافى للأسر على بطاقات التموين فى هذا الموعد

تصدر الدعم الإضافي لـ بطاقات التموين، محركات البحث المختلفة، خاصة بعد إعلان الحكومة صرف دعم إضافي لـ10 ملايين أسرة من الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية خلال الفترة من 10 إلى 15 رمضان 2025.

المعهد القومى للتغذية يوجه نصائح مهمة لمرضى الكلى فى رمضان.. تفاصيل



وجه المعهد القومى للتغذية سلسلة من النصائح الهامة لمرضى الكلى فى رمضان وذلك لصيام صحى وتضمنت :

"التموين" تطلق البرنامج القومي لتعزيز الخبز البلدي بالمغذيات الأساسية