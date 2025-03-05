شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد العمال: القمة العربية رسمت مستقبل إعمار غزة الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المجلس التنفيذى لاتحاد عمال للبلديات والسياحة العرب، برئاسة هشام فاروق المهيرى نائب رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، باعتماد القمة العربية الطارئة التى احتضنتها القاهرة خطة جمهورية مصر العربية بالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين والدول العربية واستناداً إلى الدراسات التي أجريت من قبل البنك الدولي والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطة عربية جامعة.

تابع: أن موقف مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال القمة القوى والمباشر كان حاسمًا بعدم تهجير الفلسطنيين وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

أضاف "المهيرى" أن قرارات القمة العربية بقيادة مصر سجلت موقفا تاريخيا موحدا ورسالة فحواها أن الأمن القومى العربى لا يتجزأ أبدا وأن القضية الفلسطينية ستظل فى قلب وعقل الأمة العربية مهما كانت التحديات.

وقال إن كلمة الرئيس السيسي في القمة تؤكد التزام استمرار مصر الاستراتيجى في حماية حقوق الشعب الفلسطيني ووضع المجتمع العربي والدولي أمام مسؤولياته تجاه ما يحدث في غزة من جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية تنتهك كافة القوانين الدولية وتعتدي على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الصامد الذي عانى ويلات الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال إن نتائج الفمة رسالة واضحة لتدشين مسار سياسي وأفق للحل الدائم والعادل بهدف تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته والعيش في سلام وأمان.