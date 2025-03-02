شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الأحد 2-3-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالأحد، 02 مارس 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد 2-3-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:55 ص
موعد صلاة الظهر 12:08 ص
موعد صلاة العصر 26: 3
موعد صلاة المغرب 5:55 م
موعد صلاة العشاء 7:11
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:59 ص
موعد صلاة الظهر 12:13
موعد صلاة العصر 3:30
موعد صلاة المغرب 5:58 م
موعد صلاة العشاء 7:16 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:51
موعد صلاة الظهر 12:04 م
موعد صلاة العصر 3:21 م
موعد صلاة المغرب 5:51 م
موعد صلاة العشاء 7:07 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:43
وقت صلاة الظهر 11:56
موعد صلاة العصر 3:15 م
وقت صلاة المغرب 5:44 م
وقت صلاة العشاء 6:59 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:49 ص
موعد صلاة الظهر 12:02 ص
موعد صلاة العصر 22: 3
موعد صلاة المغرب 5:53 م
موعد صلاة العشاء 7:05
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