شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث ترامب في إسرائيل لمراقبة وتعزيز وقف إطلاق النار في قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار مساعي خفض التصعيد في المنطقة وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والتزام إسرائيل ببنود الاتفاق مع لبنان، تأتي زيارة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط إلى المنطقة في ظل أجواء مشحونة وحراك دبلوماسي مكثف.

وعرض برنامج "ملف اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي كمال ماضي عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "مبعوث ترامب في إسرائيل لمراقبة وتعزيز وقف إطلاق النار في قطاع غزة"، إذ تسعى الأطراف المعنية إلى تثبيت الهدنة وتحقيق تقدم في ملف تبادل المحتجزين.

ومن المقرر أن يلتقي مبعوث ترامب برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي، من أجل مناقشة المرحلة الثانية من الاتفاقات القائمة بين إسرائيل وحركة حماس.

الزيارة تأتي أيضا بعد تقارير تفيد ببدء محادثات أولية عبر الوسطاء بين حركة حماس وإسرائيل، لتحديد إطار المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وسط أنباء عن اجتماع محتمل بخصوصها الأسبوع المقبل.