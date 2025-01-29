شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: مصر موقفها ثابت من القضية الفلسطينية وحق الأشقاء فى إقامة دولتهم والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة خطوة تمثل شاهدا قويا على الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للتهدئة بالمنطقة، ووقف دماء الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدا في الوقت نفسه أن مصر ستواصل السعي بكل جدية لتنفيذ هذا الاتفاق بالكامل، سعيًا لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين وإعادة وصول الخدمات للقطاع.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن مصر تواصل تقديم المساعدات لقطاع غزة، موضحا أن مصر موقفها ثابت من القضية الفلسطينية، وتقف مع الأشقاء الفلسطينيين وحقهم فى إقامة دولة فلسطين.